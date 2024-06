Casa, è boom di affitti. I consigli e i siti dove cercare

Saranno i tassi alti (speriamo che questa settimana la Bce batta un colpo!) che incidono sui mutui (che calano ma di poco), sarà il mercato immobiliare fermo per via di un difficile incrocio tra offerta (in cerca di affari) e domanda (con meno risorse finanziarie), ma sembra tornare di moda l’affitto. Anche per la “prima” casa. E non si tratta solo del boom degli affitti brevi. Nell’ultimo semestre la domanda di affitti per la casa è cresciuta del 9,5%. Aumentano anche i prezzi: in media affittare casa costa oggi 13 euro al metro quadrato (ma attenzione alle medie di Trilussa!).

Dall’Osservatorio Affitti, condotto da Nomisma per conto di CRIF, in collaborazione con Confabitare emerge che il 42% dei locatari scelgono l’affitto perché la propria condizione economica attuale rappresenta un ostacolo all’acquisto di un’abitazione. Per imprenditori, dirigenti e impiegati invece la locazione si configura come una soluzione temporanea (il 25,7% dei locatari), mentre le famiglie con figli e coloro dotati di maggiori risorse economiche optano spesso per la locazione perché non sono ancora riusciti a identificare e acquistare la “casa ideale”.

L’acquisto dell’abitazione è così uscito progressivamente dai programmi delle famiglie tanto che, nel 2023, le difficoltà riscontrate dalle famiglie a finanziare l’acquisto di una casa hanno fatto spostare il 7,3% della domanda dall’acquisto all’affitto, accentuando la pressione sul comparto.

A dire il vero ci sono alcune situazioni - soprattutto Roma, fino all’anno santo, cioè fino al prossimo anno - in cui anche il mercato dell’affitto è complicato per una sostanziale carenza dell’offerta e per il fatto che molta offerta si rivolge agli affitti brevi.

Resta il fatto che l’affitto segna un deciso ritorno, rispetto alla compravendita. Allora serve mettere in fila qualche consiglio. La prima cosa da valutare è ovviamente dove cercare l’immobile. Il secondo passaggio è il “come”:

Annunci su giornali o siti web

Passaparola

Esplorazione diretta sul territorio selezionato

Agenzie immobiliari (online o fisiche)

Tutte vie percorribili, anche contemporaneamente, alcune più efficaci in realtà cittadine o piccoli centri, altre se ti avventuri in grandi città o mete lontane.

Naturalmente per fare la scelta giusta occorre fare il punto sul budget a disposizione.

I VANTAGGI DELL’AGENZIA

Il più importante vantaggio che si genera nella ricerca tramite agenzia è senz’altro il risparmio di tempo: se vuoi affittare un immobile hai a disposizione una persona che ti segue nel percorso, disponibile in base ai tuoi orari. È nel suo interesse velocizzare i passaggi per la locazione, come tenere i contatti con il privato e sbrigare alcune pratiche. Questo dovrebbe evitarti di perdere settimane di attesa o ricerca.

Inoltre, l’intermediario conosce il mercato immobiliare della zona e può segnalarti l’abitazione che soddisfa le tue esigenze, un aspetto importante se cerchi casa in affitto in città nuove.

Un’altra strada percorribile consiste nel cercare casa avvalendosi di un’agenzia immobiliare online. In questo caso basterà prendere contatti con l’agenzia che si occuperà in toto della tua ricerca cercando di soddisfare le tue necessità. Generalmente le commissioni richieste da un’agenzia immobiliare online sono più basse rispetto a quelle di un’agenzia tradizionale.

I SITI ONLINE

Spesso cercare casa in affitto online pone davanti a centinaia di siti e app tra cui è difficile scegliere. Quale sarà la più affidabile? Come funzionano? La rapida e comoda ricerca sul web può rivelarsi lunga e complicata.

Immobiliare.it – È il portale leader in Italia, uno spazio che accoglie annunci sia da privati che da agenzie. L’esperienza di ricerca è agile grazie alla possibilità di disegnare sulla mappa l’area dove ti interessa affittare. Inoltre puoi impostare prezzo e caratteristiche specifiche, come numero di stanze, arredamento, ascensore e altro.

Casa.it – Altro sito di annunci validissimo: la ricerca è agevole e dettagliata, anche da mobile con app dedicata. Tra le varie funzioni consente all’inserzionista di caricare foto a 360°, così da visitare virtualmente gli immobili come se fossi davvero all’interno.

Idealista.it – Portale essenziale ma completo, famoso al pari dei precedenti, pensato per chi vuole cercare casa in affitto con la massima chiarezza.

Mioaffitto.it – Un sito interamente dedicato all’affitto. Scegli luogo, il prezzo massimo del canone, il numero di stanze che cerchi e se includere già l’arredamento. Hai anche la possibilità di chiedere un preventivo per il tuo trasloco.

Bakeca.it – Tra i principali punti di riferimento del web in Italia. Portale di annunci generico ma con un’ampia sezione dedicata ad affittare casa, intuitivo e semplice da usare.

Kijiji: eBay Annunci – Kijiji e la piattaforma di annunci di eBay si sono uniti in un solo portale. Non è pensato esclusivamente per cercare casa in affitto, ma con i suoi molti annunci immobiliari vale la pena dare un’occhiata.

Trovacasa.net – Un sito totalmente dedicato alla ricerca della casa. Cecare casa in affitto è molto semplice, la ricerca risulta intuitiva, chiara e veloce. E’ possibile trovare sia annunci da privati, sia annunci da agenzia.

