Casa, gli incentivi sopravvissuti alla sforbiciata del Superbonus

Per qualche anno la ristrutturazione delle case era diventato un “Bengodi” con il superbonus 110% e un profluvio di spese detraibili. Abbiamo visto com’è andata a finire per i conti dello Stato. Oggi stiamo tornando alla normalità per i lavori sugli immobili di proprietà, ed è opportuno - nei giorni della dichiarazione dei redditi - verificare quali opportunità sono rimaste.

La più conosciuta tra le agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione sulla casa è quella che consisteva in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare delle stesse non superiore a 48mila euro I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti: