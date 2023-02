Check-in soltanto in aeroporto. La sorpresa per chi ha un volo Ita

Per migliaia di persone sarà un ritorno al passato quando il check-in si poteva effettuare esclusivamente in aeroporto e non tramite le varie app e Internet a cui ci siamo ormai abituati da anni. Ita Airways cambia i propri sistemi informatici e dal 21 al 23 febbraio non sarà possibile l'accesso online per ottenere il biglietto che consente di salire a bordo: per questa ragione si dovrà necessariamente passare per i banchi accettazione della compagnia.

Cosa succede

Con una nota, Ita ha fatto sapere ai propri passeggeri (circa 55mila) che hanno acquistato un biglietto che a causa dell'aggiornamento dei sistemi " finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati" , alcuni servizi non saranno disponibili. Come spiega il Corriere, si sta effettuando il passaggio al sistema chiamato Amadeus rispetto all'attuale chiamato Sabre. I lavori erano iniziati nel maggio 2022, questo la dice lunga su una complessità informatica che deve tenere conto non soltanto dell'area dedicata ai check-in ma a tutta la programmazione dei voli, alla prenotazioni, alle offerte, al programma fedeltà e tante altre opzioni che devono essere tutte funzionanti al 100%.

In questi tre giorni, da oggi a giovedì, i passeggeri che avranno acquistato un biglietto Ita dovranno recarsi ai banconi aeroportuali per effettuare il check-in seguendo lo schema classico in cui si dovranno fornire nome e cognome, documento di identità e, se richiesto, il codice prenotazione. A quel punto gli operatori dell'azienda potranno rilasciare il biglietto cartaceo con cui recarsi ai controlli, al gate e poter salire a bordo. Come ricorda il quotidiano, la criticità per gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate si avrà soltanto nella giornata di mercoledì 22 febbraio.

Le info da conoscere