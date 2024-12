Chiusura di un conto corrente, costi e tempistiche: ecco come procedere i questi casi

Può capitare che il titolare di un conto corrente desideri chiuderlo, e in questo caso sarebbe bene conoscere la procedura, così da sapere esattamente come muoversi. Un correntista può sentire la necessità di dare la disdetta perché ha trovato altrove delle offerte più promettenti, o per necessità di spostarsi presso un altro istituto di credito, magari online. O, ancora, potrebbe stare pensando di lasciare l'Italia per trasferirsi all'Estero.

Per chiudere un conto corrente ci sono delle regole precise, con tanto di iter burocratico a cui attenersi e dei tempi precisi da rispettare. Una volta chiuso un conto corrente, è possibile provvedere ad aprirne subito un altro, nello stesso istituto di credito o altrove. La procedura di disdetta rimane invariata anche nel conto corrente cointestato, ma se la firma è congiunta serve ovviamente la firma di entrambi i soggetti. Discorso diverso se la firma è disgiunta. Come procedere, dunque?

Chiusura del conto: i passaggi

Ancor prima di presentarsi alla banca, sarebbe opportuno verificare che il saldo sul conto non sia in negativo - in questo caso, infatti, non si potrà procedere con l'estinzione. Inoltre bisognerà aver bloccato o trasferito altrove addebiti o accrediti, così da non perdere eventuali scadenze di pagamenti, o l'accredito dello stipendio. Necessario, inoltre, che non ci siano operazioni in sospeso sul conto, altrimenti non si potrà procedere con l'operazione. Infine, andrà chiuso o trasferito il conto titoli. Una volta compiute queste operazioni sarà il momento di presentarsi presso l'istituto di credito per chiedere l'estinzione del conto.

In banca è necessario presentarsi con tutta la documentazione disponibile, e richiedere il modulo di chiusura del conto corrente. Il modulo deve essere interamente compilato e poi consegnato insieme a tutte le carte, le tessere e le chiavi associate al conto. Se la banca di cui siamo clienti è un istituto di credito online, allora bisognerà inviare tutto via Pec o raccomandata. L'oggetto della Pec deve essere: "Richiesta di chiusura del conto corrente".

In genere una banca impiega dai 6 ai 15 giorni lavorativi per estinguere il conto. Occorrono circa 12 giorni per quanto riguarda i trasferimenti. In caso di ritardo dell'istituto di credito, il cliente ha diritto a un indennizzo.

A seguito del decreto Bersani 223/2006, non è più possibile applicare dei costi per la chiusura di un conto corrente. La procedura, dunque, è gratuita. Si può chiudere un conto in qualsiasi momento, senza alcun genere di spesa. Rimangono, ovviamente, i costi di gestione del conto, che verranno prelevati durante la fase di chiusura.