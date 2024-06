Dal codice a barre al Qr code: cosa cambierà al supermercato

Ascolta ora 00:00 00:00

È una coincidenza curiosa ma è l'avanzata inesorabile della tecnologia: proprio 50 anni fa nasceva il codice a barre che ha preso piede praticamente in ogni prodotto che viene acquistato al supermercato e in qualsiasi altro punto vendita che riguarda di tutto, dal cibo ai cosmetici e numerosi altri prodotti. Dopo mezzo secolo ci attende una lenta ma graduale e inesorabile rivoluzione verso l'adozione del Qr code pronto a "pensionare" il metodo attuale e fornire ancora più informazioni per i consumatori.

Cos'è "Sunrise 2027"

La notizia è tornata d'attualità (se ne parlava già qualche tempo fa) dopo che 22 leader mondiali sul largo consumo (tra cui Barilla, Lidl, L'Oreal, Nestlé) hanno firmato un protocollo affinché entro tre anni possano adottarsi codici bidimensionali (2D) di nuova generazione che saranno i moderni Qr code standard GS1. Da qui è partita l'iniziativa chiamata "Sunrise 2027" che promette la transizione " verso l'accettazione dei codici a barre 2D presso i punti vendita o punti assistenza. Entro la fine del 2027, i rivenditori dovranno garantire che i loro sistemi siano dotati di scanner in grado di leggere sia codici a barre tradizionali che codici a barre 2D. Il cambiamento è già iniziato con la nuova tecnologia testata in 48 Paesi in tutto il mondo, che rappresentano l’88% del Pil mondiale" .

Quali sono le novità

L'adozione di questo metodo darà ai consumatori la possibilità di scansionare i prodotti tramite il proprio smartphone e ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno: da quelle nutrizionali agli allergeni, dai dati sulla sostenibilità approvvigionamento a qualsiasi altra attività che riguarda quel prodotto, tutto questo grazie al supporto di "GS1 Digital Link". Lo stesso codice a barre potrà essere scansionato al supermercato o negli altri punti vendita per consultarne i prezzi e numerosi altri processi che comprendono anche la catena di fornitura e la disponibilità per l'eventuale ritiro.

La richiesta di più informazioni

" I consumatori richiedono maggiori informazioni sui prodotti che acquistano, le autorità di regolamentazione richiedono la divulgazione di maggiori informazioni e vi è una continua necessità di tracciare e rintracciare in modo più efficace i prodotti attraverso la catena di approvvigionamento. Possiamo risolvere questo problema con i codici a barre 2D contenenti gli standard GS1: un unico codice a barre che ha il potere di fornire tutte le informazioni di cui i consumatori hanno bisogno e che desiderano, migliorare la tracciabilità lungo la catena di fornitura e scansionare alla cassa", ha dichiarato Jon R. Moeller, Presidente e amministratore delegato di Procter & Gamble.

I vantaggi

Come spiegato, i vantaggi sono enormi e più smart oltre a essere fruibili da tutti: con il codice a barre tradizionale le informazioni sono fondamentalmente "lette" soltanto al momento dell'acquisto di un dato prodotto, con il nuovo ogni consumatore scoprirà anche i più piccoli dettagli di ciò che sta acquistando. Gli esperti spiegano che sono almeno cinque le macro aree che saranno migliorate: gestione dell'inventario, maggiore disponibilità al richiamo, maggiore sostenibilità e approvvigionamento etico, migliore autenticazione del prodotto

e maggiore fiducia nel marchio.

" Il passaggio ai Qr code standard GS1 è fondamentale per il futuro del nostro settore", ha dichiarato al Corriere Francesco Del Porto, Presidente de egion Italy e Global chief customer officer di Barilla. " Questi codici offrono diversi vantaggi che possono migliorare significativamente la tracciabilità, la sicurezza alimentare, la protezione dei consumatori, l'efficienza e la trasparenza della supply chain, la conformità normativa e le relazioni con le autorità, la comunicazione con i consumatori e la consapevolezza delle loro scelte di acquisto.

Sono convinto che questa tecnologia innovativa possa aumentare il valore dei nostri brand e del servizio ai consumatori e che giocherà un ruolo importante nel futuro del nostro settore. Vogliamo essere protagonisti attivi di questo cambiamento rivoluzionario".