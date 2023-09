Condominio, come riavere i pagamenti versati in più per le bollette

È possibile che per le bollette condominiali siano state versate somme più alte rispetto a quelle previste. A questo proposito si può chiedere la restituzione dei soldi pagati in eccesso. Infatti in questo caso l’art. 2033 c.c. stabilisce che il soggetto, che ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto a recuperare quanto saldato. Ecco tutte le informazioni per riavere i soldi che sono stati versati in più per pagare le bollette comuni.

La normativa

Come definito nell’articolo 1135 al comma 1 n.2 del c.c., l’assemblea dei condomini deve provvedere all’approvazione del preventivo delle spese necessarie effettuate durante l’anno e alla ripartizione tra i singoli condomini. L’assemblea dev’essere costituita come definito dalla normativa. Innanzitutto devono essere convocati i condomini e la loro presenza numerica deve corrispondere ai due terzi del valore dell’edificio e alla maggioranza dei partecipanti al condominio. Alla seconda convocazione devono essere presenti almeno un terzo dei condomini che corrispondono al valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.

La delibera condominiale

La deliberazione delle spese è ritenuta valida se viene approvata in prima convocazione dalla maggioranza assieme alla metà più uno degli intervenuti all’assemblea. Per quanto riguarda la seconda convocazione l’approvazione deve avvenire da parte della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Cosa è accaduto

Lo scorso anno le rate condominiali sono aumentate notevolmente a causa del rincaro delle spese di luce e gas. Le cifre richieste erano particolarmente alte in previsione degli incrementi che, però, si sono rivelati meno salati rispetto a quanto pianificato ma comunque esiste la possibilità di recuperare le somme versate in anticipo.

Cosa si può fare

Nel caso in cui i condomini si trovassero nella situazione di aver pagato in eccesso le bollette è possibile impugnare la deliberazione assembleare nella quale sono state definite le cifre da versare poiché l’art. 1137 c.c. stabilisce un termine perentorio di trenta giorni per impugnare una delibera. A questo proposito l’assemblea del condominio può scegliere se utilizzare la somma dovuta al singolo come acconto futuro oppure restituire i fondi.