Così la bolletta diventa meno pesante

Per fare il salto da una classe energetica bassa a una più alta non servono per forza i lavori di ristrutturazione. Certo, installare i pannelli solari sul tetto della propria abitazione è un passo notevole verso la direzione che vuole l'Europa: un futuro a emissioni zero. Ma il cittadino può fare la differenza per sé stesso e per l'ambiente senza dover ricorrere a costosi interventi edilizi.

Applicare delle buone pratiche di risparmio energetico, oltre ad aumentare l'efficienza energetica della propria casa, è il segreto per alleggerire i costi della bolletta della luce. Il suggerimento principale è quello di valutare sempre la sostituzione degli elettrodomestici che vengono classificati dalla A alla G in base alla loro prestazione energetica con quelli di ultima generazione.

Gli esempi più comuni sono: il frigorifero, che non andrebbe aperto troppo spesso né sovraccaricato per permettere la corretta circolazione dell'aria fredda; la lavatrice, che andrebbe accesa solo a pieno carico, preferibilmente con i programmi eco presenti anche nelle lavastoviglie; e il forno, meglio se ventilato poiché consente di risparmiare fino al 30% rispetto ai modelli tradizionali.

Altri consigli che possono fare la differenza, per quanto scontati: spegnere i dispositivi elettronici in modalità standby, montare solo lampadine a tecnologia LED e cambiare lo scaldabagno con i boiler.