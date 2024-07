Così in ospedale ci pensa la polizza

Ascolta ora 00:00 00:00

Le lunghe liste di attesa per le visite e le prestazioni sanitarie preoccupano sempre più le famiglie italiane: in una indagine dell’Ivass, il 77% degli italiani indica come prima fonte di ansia i problemi di assistenza sanitaria. Non a caso cresce il numero delle famiglie che sottoscrive polizze sanitarie private. Scopriamo insieme come funzionano.

ADESIONE, COPERTURE E COSTI

I costi variano in funzione delle coperture e delle persone assicurate. Per esempio, l’opzione base di Zurich Salute di Zurich per una famiglia di due adulti di 40 e 35 anni e due figli di 5 e 7 costa 1.546 euro all’anno. Include interventi chirurgici, esami e ricoveri fino a 6 milioni di euro senza anticipo di spesa ed esami di routine gratuiti ogni due anni e una visita odontoiatrica all’anno. Immagina Adesso Salute&Benessere di Generali include protezione, prevenzione e assistenza per tutta la famiglia a partire da 15 euro al mese: check up, second opinion, accesso a network di eccellenza. Il premio di Capitale Salute di Mediolanum Assicurazioni è calcolato in base all’età e resta invariato negli anni, mentre nella versione variabile per età è ricalcolato ogni anno fino al 75esimo anno. Include, di base, gli interventi chirurgici/parto e il ricovero notturno a seguito di malattia o infortunio presso uno dei centri clinici convenzionati di Aon senza anticipo di somme. Il pacchetto base di UniSalute 360 di UnipolSai c’è un check up annuale, visite specialistiche e accertamenti diagnostici, prestazioni di alta diagnostica con un massimale di 2mila euro all’anno.

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Nessuna franchigia o scoperto per le garanzie opzionali Cure Oncologiche e Indennità sostitutiva per ricovero in regime Ssn con Mediolanum Capitale Salute e nemmeno in strutture e medici convenzionati: fuori convenzione c’è uno scoperto del 25% con sottolimiti definiti per singola copertura. Nel caso di Zurich Salute è presente un 20% di scoperto se si utilizzano strutture non convenzionate. Con Allianz Ultra Salute nessun esborso per le spese mediche sostenute nelle strutture convenzionate.

CURE ODONTOIATRICHE

Mediolanum Capitale Salute riconosce un indennizzo per cure odontoiatriche con un massimale annuo ad assicurato di 2.500 euro. UniSalute 360, oltre alla prevenzione (visita specialistica e seduta di igiene orale annuale), copre gli interventi chirurgici odontoiatrici, entro un massimale di 1.500 euro l’anno e le prestazioni odontoiatriche a seguito di infortunio, inclusi quelli per circolazione stradale. Adesso Salute&Benessere offre condizioni agevolate su tutto il network di oltre 7.000 centri odontoiatrici di Welion e, con la soluzione Salute più ampia, è sempre compresa la tutela per cure dentarie ricostruttive a seguito di infortunio.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Mediolanum Capitale Salute offre un servizio di assistenza medica, in viaggio, a domicilio in Italia. C’è la prevenzione cardio-oncologica per chi ha almeno 45 anni e sottoscrive entrambe le Garanzie Opzionali.

UniSalute 360 non prevede questionario sanitario da compilare e offre consulenza, sia telefonica che online, per la prenotazione della prestazione e sconti. Zurich Salute prevede un’assistenza quotidiana e immediata in caso di infortunio o malattia mentre in Allianz Ultra Salute c’è la copertura delle spese di alta diagnostica anche in assenza di ricovero.