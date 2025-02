Cripto-truffe e deepfake: la Consob oscura dieci siti abusivi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo giro di vite della Consob contro le truffe finanziarie online. L'Autorità di vigilanza ha esercitato, per la prima volta, i poteri previsti dal regolamento europeo sui cripto-asset (Micar), bloccando due operatori non autorizzati: "Dobibo" e "Fameexn". Contestualmente, prosegue la lotta all'abusivismo finanziario che sfrutta la notorietà di aziende e personaggi pubblici per ingannare gli investitori.

L'uso improprio del marchio Fininvest e della famiglia Berlusconi

Tra i siti oscurati, spicca "Fininvestonline.com", che pubblicizzava servizi finanziari abusivi utilizzando in modo fraudolento i marchi Fininvest e Mediaset, oltre a riferimenti alla famiglia Berlusconi. Si tratta di un meccanismo già visto in passato, quando altri siti avevano sfruttato in modo illecito l'immagine di esponenti istituzionali di primo piano, tra cui la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La reazione di Fininvest

Fininvest ha preso le distanze da ogni coinvolgimento con questi portali fraudolenti, dichiarando di essere "del tutto estranea a proposte di investimento in azioni della società promosse attraverso campagne pubblicitarie diffuse sui social o via telefono da sedicenti collaboratori". La società ha già segnalato le attività illecite alle autorità competenti per proteggere i risparmiatori da possibili raggiri.

Deepfake e false promesse di guadagni facili

Già lo scorso dicembre, la Consob aveva individuato e bloccato pubblicità ingannevoli che, attraverso l'uso di deepfake, attribuivano dichiarazioni false alla premier Meloni e al presidente Mattarella per promuovere investimenti truffaldini. I video fasulli promettevano guadagni esorbitanti, fino a 50.000 euro con un investimento iniziale di appena 250 euro, millantando l'appoggio delle istituzioni italiane.

Nel mirino anche le cripto-attività abusive

Oltre al sito "Fininvestonline.com", la Consob ha oscurato altre quattro piattaforme di intermediazione finanziaria irregolari: "Toro500", "Trading42 Ltd - Trading42 Financial", "Fpmarketseu" e "AllFinanz Plus". In totale, questa settimana sono stati bloccati dieci siti, portando a 1.226 il numero complessivo di portali chiusi dall'Autorità dal 2019 a oggi.

Attenzione alle truffe: il monito della Consob

La Consob rinnova l'invito ai risparmiatori a prestare la massima attenzione prima di investire, verificando sempre che gli operatori siano autorizzati.

Sul sito ufficiale dell'Autorità è disponibile la sezione "Occhio alle truffe!", con informazioni utili per riconoscere e difendersi dalle frodi finanziarie online. L'oscuramento dei siti truffaldini è in corso da parte dei fornitori di connettività Internet italiani, ma potrà richiedere alcuni giorni per essere completato.