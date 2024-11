Criptovalute, in Italia crescita del 64%. Ecco tutti i dati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato globale delle criptovalute raggiunge i 3mila miliardi di dollari, registrando una crescita del 79,2% rispetto ai 1.680 miliardi di gennaio 2024. Il dato, aggiornato a metà novembre, evidenzia un settore in forte espansione, trainato da Bitcoin, Ethereum e altre monete digitali. In Italia, l’incremento annuo è del 64%, come riportato dalla Fabi nella “Guida alle criptovalute”, pubblicata durante il Mese dell’educazione finanziaria con contributi della Banca d’Italia e della Consob.

Lo sviluppo nel mondo

Il mercato delle cripto-attività presenta una forte concentrazione in alcune aree geografiche, con gli Stati Uniti che si confermano come il principale attore a livello globale. Alla fine di settembre 2024, gli Usa detenevano una quota di mercato pari al 16,58%, seguiti dall’India, con il 9,44%, e dal Brasile, al terzo posto con l’8,10%. Per quanto riguarda le diverse criptovalute disponibili, i Bitcoin dominano nettamente, rappresentando circa il 60% del valore complessivo del mercato. Ethereum, con una quota di circa il 13%, occupa la seconda posizione, confermando il suo ruolo di alternativa consolidata nella blockchain.

La situazione in Italia

Anche in Italia si registra una crescita significativa nel settore delle criptovalute. A giugno 2024 il mercato italiano aveva raggiunto un valore complessivo di 2,22 miliardi di euro, con 1,35 milioni di italiani che hanno effettuato investimenti, con una spesa media di circa 1.600 euro ciascuno. Rispetto a giugno 2023, il valore del mercato è aumentato di 870 milioni di euro, segnando una crescita del 64%. Questo trend positivo dimostra un interesse sempre maggiore degli italiani verso le cripto-attività come opportunità di investimento.

L’andamento degli ultimi 12 mesi

L’andamento degli ultimi 12 mesi è stato caratterizzato da significativi aumenti seguiti da bruschi cali e marcate oscillazioni. In particolare, il valore complessivo in euro delle criptovalute è passato da 1,35 miliardi a fine giugno 2023, a 917 milioni a settembre dello stesso anno.

Successivamente, è risalito a quasi 1,5 miliardi a dicembre, per poi balzare nel primo trimestre del 2024, raggiungendo quasi 2,9 miliardi (+92% in tre mesi). Entro giugno 2024, però, sceso nuovamente a 2,2 miliardi, segnando un calo del 22,4% nello stesso arco di tempo.