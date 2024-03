Danni all'auto parcheggiata: come proteggersi con la polizza | Quando conviene

Sono poco più di 16 milioni gli italiani che nell’ultimo anno si sono trovati con l’auto danneggiata dopo averla lasciata parcheggiata. Oltre alla rabbia la spesa visto che, secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat*, il danno complessivo stimato è pari ad oltre 13 miliardi di euro.

Nel 70% dei casi si è trattato dell’urto da parte di un altro veicolo, mentre in oltre un caso su quattro (26,7%) il danno è derivato da un atto vandalico, nel 12,4%, si legge nell’analisi, da un tentativo di furto del veicolo o di oggetti contenuti in esso.

Alla domanda "Come ha provveduto a pagare il danno?", quasi un italiano su due (42,9%) ha risposto di aver deciso di lasciare l'auto danneggiata senza ripararla, percentuale che raggiunge il 53,5% tra i 45-54enni. In quasi un caso su tre (32,9%), invece, si è pagato di tasca propria, dato da leggere anche alla luce del fatto che più di un italiano su due ha dichiarato di non avere una polizza che lo tutelasse da quel tipo specifico di danno, come ad esempio una kasko completa, o almeno la copertura contro atti vandalici o quella "furto e incendio".

Oltre la Rc Auto

Mentre la Rc auto è obbligatoria ogni altra forma di assicurazione sull’auto è facoltativa. Su 40 milioni di veicoli circolanti in Italia solo 2,8 milioni hanno una polizza kasko. L’assicurazione Kasko è una forma di assicurazione auto che copre i danni al proprio veicolo indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro. Questo significa che, a differenza della polizza RCA che interviene solo se il danneggiamento è causato da terzi, la polizza Kasko copre anche i danni che si causano al proprio veicolo in un incidente per cui si è ritenuti responsabili. L’assicurazione Kasko offre, dunque, una protezione più ampia e può essere una formula conveniente per chi desidera un livello di garanzia di copertura maggiore. Ma pochi la usano.

Kasko sì (ma non per tutto)

Nonostante la polizza Kasko offra una copertura piuttosto ampia, ci sono alcune esclusioni importanti che vale la pena menzionare. Tipicamente, la polizza Kasko:

non copre i danni causati da uso improprio o negligenza del conducente, come ad esempio guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

non copre i danni subiti a causa di guasti meccanici o usura;

non copre danni alle persone causati da eventi bellici, rivolte popolari o calamità naturali come terremoti o eruzioni vulcaniche, a meno che non sia stata stipulata una copertura aggiuntiva per questi eventi.

I costi della Kasko

Ma quanto costa una Kasko? l costo di base dell’assicurazione Kasko completa varia notevolmente a seconda di una serie di fattori. Tra questi, rientrano il valore del veicolo, l’età e l’esperienza del conducente, il luogo di residenza, l’uso del veicolo e il tipo di copertura richiesta. In media, però, si può dire che una polizza di questo tipo può costare tra i 300 e i 1.000 euro all’anno. È importante ricordare che il modo migliore per ottenere una stima precisa è richiedere un preventivo personalizzato a diverse compagnie assicurative, in modo da poter confrontare i costi e le coperture offerte.

D’altro canto, c’è anche la mini Kasko: come suggerisce il nome, offre una copertura più limitata. Di solito, la mini Kasko copre solo i costi causati da incidenti in cui il conducente è ritenuto responsabile.

Esistono poi alcune varianti come la cosiddetta Kasko salute. In questo caso si tratta di tutelare principalmente la salute del guidatore, qualunque sia la causa dell’incidente e la sua responsabilità.

Riassumendo la polizza Kasko: