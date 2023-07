Dazn, c'è il nuovo piano annuale: un'unica soluzione (e costa meno)

A un mese dalla ripresa del campionato di serie A, Dazn sta già scaldando i motori, lanciando diverse novità per la stagione 2023-2024 in termini di abbonamenti. Novità e proposte che potrebbero addirittura far risparmiare gli utenti. È infatti in arrivo il Pass Annuale, che consente di pagare in una sola soluzione tutti e 3 tipi di abbonamenti (Start, Standard e Plus): in questo modo si andrebbero a ridurre i costi.

L'accordo con Tivùsat

A partire da questo anno, gli eventi trasmessi dalla piattaforma streaming potranno essere seguiti anche su Tivùsat, con programmazione simile a quella di Sky. Lo scopo è quello di ampliare il raggio d'azione e far crescere il servizio, riducendo quelle zone d'ombra dove ancora non arriva la fibra internet. " La trasmissione in live streaming rimane al centro dello sviluppo del business di Dazn. Grazie alla nuova partnership con Tivùsat, ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili ", ha dichiarato Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia, come riportato dalle agenzie di stampa.

" Semplicità, qualità e gratuità sono da sempre alla base della nostra offerta televisiva satellitare: affiancare a questo una importante opzione in abbonamento come il servizio Dazn non fa altro che confermare il valore del nostro impegno e la strategicità dei nostri servizi anche per editori di contenuti premium ", ha aggiunto Alberto Sigismondi, presidente di tivù S.r.l.

Le tariffe

Come abbiamo detto, a partire da questo anno Dazn mette a disposizione il Pass Annuale, che permette il pagamento in un'unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus), cosa che si traduce in risparmio per gli abbonati, rispetto alla sottoscrizione mensile.

L'offerta editoriale di Dazn comprende tutto il calcio italiano dalla Serie A Tim (266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva), la Serie Bkt, LaLiga spagnola in esclusiva, l'Europa League e il meglio della Conference League. A questo si aggiungono il basket italiano ed europeo, e tanti altri eventi sportivi.

Il piano Start

Scegliendo il nuovo Piano annuale, il costo è di 89,99 euro, ossia circa 7 euro al mese, con un risparmio annuale di 77 euro. Il piano mensile, infatti, avrà un costo di 13,99 euro al mese. È inoltre possibile scegliere il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99euro e un risparmio di 48 euro per chi vuole mantenere l'abbonamento a un prezzo in linea con quello dell'anno precedente.

Con l'abbonamento Start è possibile registrare fino a 4 dispositivi all'app Dazn e guardare contemporaneamente i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete. A disposizione tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l'NFL, il meglio del fighting internazionale con la grande boxe e l'UFC, il calcio femminile con la UEFA Women's Champions League e tanto altro.

Il piano Standard

Col Piano annuale, il costo per l'abbonamento è di 299 euro (25 euro al mese circa, con un risparmio di almeno 190 euro). Il piano mensile, invece, è disponibile a 40,99 euro al mese. Possibile anche il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 30,99euro.

Con l'abbonamento Standard si possono registrare fino a 6 dispositivi all'app Dazn, e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. A disposizione degli utenti, il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women's Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. Incluso anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l'NFL, la grande boxe, l'UFC, il meglio del fighting internazionale e altro ancora.

Il piano Plus

Scegliendo il Piano annuale, il costo per l'abbonamento è di 449 euro (37 circa euro al mese, si risparmierebbero più di 220 euro), rispetto al costo del piano mensile, ossia 55,99 euro al mese. Col Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili si spendono invece 45,99 euro.

In questo caso, scegliendo il piano Plus, si potranno registrare fino a 7 dispositivi all'app Dazn e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet. A disposizione degli utenti tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women's Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. Compreso nell'offerta anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l'NFL, la grande boxe, l'UFC, il meglio del fighting internazionale e tanto altro sport.