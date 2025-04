Dichiarazione 2025: ecco perché ora è più semplice

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Le sezioni

Le novità

Parte ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi 2025 con l’apertura, dal 30 aprile, della consultazione online dei modelli precompilati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I modelli contengono già molte informazioni, frutto di oltre 1,3 miliardi di dati raccolti dal Fisco e da enti terzi come datori di lavoro, banche, farmacie e assicurazioni. Dal 15 maggio, i cittadini potranno modificare e inviare la dichiarazione, scegliendo anche la versione semplificata del 730, che elimina tecnicismi e accompagna l’utente passo dopo passo.

Le sezioni

Le sezioni della precompilata sono organizzate per facilitare la lettura e la verifica: “casa” per rendite catastali, mutui e affitti; “famiglia” per coniugi e figli; “spese sostenute” per le voci detraibili come sanità, istruzione o ristrutturazioni. Quest’anno si segnala un forte incremento delle ristrutturazioni condominiali (+32%) e un aumento delle spese scolastiche, universitarie e per l’asilo nido. L’invio della dichiarazione sarà possibile fino al 30 settembre per il 730, e fino al 31 ottobre per il modello Redditi.

Le novità

Tra le novità introdotte per il 2025: la possibilità di passare facilmente dalla modalità semplificata a quella ordinaria, nuovi quadri per redditi soggetti a tassazione separata o plusvalenze, e l’estensione dell’accesso ai dati anche a tutori, amministratori di sostegno e genitori delegati.

Inoltre, entrano nel perimetro della precompilata i compensi da energia solare domestica e, per chi è in regime forfettario, anche i dati ricavati da fatture elettroniche e corrispettivi. Più trasparenza, più automazione, più inclusione.