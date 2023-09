Dove pagare e come pagare il bollo auto: tutto quello che c'è da sapere

Il bollo auto, una delle tasse più avversate dagli italiani, va pagato annualmente e per poter effettuare i versamenti sono a disposizione degli automobilisti diverse soluzioni sia online che tramite luoghi fisici.

Quando pagare il bollo

Nel caso in cui si debba provvedere a mettere in regola una vettura nuova, la quota si versa entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Qualora l'auto sia stata immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la scadenza può slittare fino alla fine di quello successivo: ciò nonostante anche il primo mese va pagato in modo integrale.

Per il rinnovo annuale, invece, il bollo va versato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza: nel caso in cui questo cada di sabato o in un festivo, il termine viene automaticamente prorogato fino al primo giorno lavorativo utile.

Se si acquista invece un'autovettura usata, qualora essa sia già coperta da un bollo in corso di validità, il nuovo proprietario dovrà effettuare il primo pagamento alla naturale scadenza. Nel caso in cui manchi suddetta copertura, si applicheranno le regole previste per l'immatricolazione di un'auto nuova.

Quanto costa il bollo

La tassa viene quantificata sulla base della potenza effettiva della vettura espressa in kilowatt (kW) e alla sua categoria ambientale: in caso di dubbi, entrambi i valori sono riportati rispettivamente ai punti P.2 e V.9 della Carta di circolazione.

1)Per le auto Euro 0 fino a 100 kilowatt di potenza si pagano 3 euro per kW: per ogni kW eccedente il costo sale a 4,50 euro cadauno;

2)Per le auto Euro 1 fino a 100 kilowatt di potenza si pagano 2,90 euro per kW: per ogni kW eccedente il costo sale a 4,35 euro cadauno;

3)Per le auto Euro 2 fino a 100 kilowatt di potenza si pagano 2,80 euro per kW: per ogni kW eccedente il costo sale a 4,20 euro cadauno;

4)Per le auto Euro 3 fino a 100 kilowatt di potenza si pagano 2,70 euro per kW: per ogni kW eccedente il costo sale a 4,05 euro cadauno;

5)Per le auto Euro 4/5/6 fino a 100 kW si pagano 2,58 euro per kW: per ogni kW eccedente il costo sale fino a 3,87 euro cadauno.

Dove pagare il bollo

Esistono vari modi per potersi mettere in regola con il pagamento della tassa, sia online che attraverso luoghi fisici: l'unico elemento da tenere in considerazione è che le soluzioni devono essere collegate al circuito PagoPa.

Per quanto concerne la modalità online è possibile scegliere tra:

Sito dell'Aci (ad eccezione dei residenti in Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna e provincie autonome di Bolzano e Trento): dopo l'autenticazione con Spid o Cie si utilizza il metodo PagoBollo;

Sito delle Poste;

Sito dell'Agenzia delle entrate;

Domiciliazione bancaria (solo nel caso di Lombardia e Campania);

Satispay o PagoPa;

App Io.

Il versamento del bollo può essere effettuato anche in luoghi fisici: