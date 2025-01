Dsu precompilata: ecco cosa cambia con l'app Inps

Ascolta ora 00:00 00:00

Con un semplice tocco sullo smartphone, l’Inps apre le porte a una gestione più smart della Dichiarazione Sostitutiva Unica Mini precompilata. Questo strumento, utilizzato nel 2024 da oltre 5 milioni di famiglie è la chiave per accedere all’Isee 2025. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente permette di confrontare le condizioni economiche delle famiglie, considerando elementi come numero di componenti, redditi e beni posseduti, rendendo più equo l’accesso ai servizi. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Le novità

Per ottenere la certificazione Isee 2025 è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, un documento che può essere compilato utilizzando la nuova versione dell'app Inps Mobile, disponibile per dispositivi iPhone e Android. La Dsu precompilata include sia i dati auto-dichiarati dall’utente, sia quelli precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps. "Il nuovo servizio per la presentazione della Dsu, molto utilizzato per accedere a tante prestazioni di welfare”, ha affermato il presidente dell'Inps, Gabriele Fava. “È un ulteriore passo avanti nella direzione della semplificazione. Vogliamo fare dell'App, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi servizi e notizie sempre aggiornate, uno strumento per facilitare e migliorare il rapporto con l'Istituto, così come avviene per quella delle banche”, ha concluso.

Come accedere al servizio

Per accedere al servizio, è sufficiente installare l’app sul proprio smartphone o tablet, aprirla e selezionare dal menu principale la sezione Servizi > Isee, quindi scegliere l’opzione Acquisisci dichiarazione. Per utilizzare l’app, è indispensabile autenticarsi con SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inps Mobile

Inps Mobile è l’applicazione ufficiale sviluppata per soddisfare le necessità di tutti gli utenti dell’Istituto, dai lavoratori alle famiglie, passando per pensionati, persone disoccupate o inoccupate e lavoratori in sospensione. L’app offre l’accesso a numerosi servizi, tra cui la richiesta del bonus asilo nido, il premio alla nascita, il cedolino pensionistico e la Certificazione Unica. Nel 2024, Inps Mobile ha raggiunto un traguardo importante con 3,66 milioni di download e una media giornaliera di oltre 500.000 accessi, dimostrando il crescente interesse degli utenti verso i servizi digitali dell’Istituto. Di recente è stata rilasciata la versione 4.0, progettata per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente grazie a una maggiore personalizzazione. Ispirandosi alle migliori soluzioni delle app di mobile banking, la nuova versione consente di personalizzare la schermata principale scegliendo i tre servizi più rilevanti. Anche senza autenticarsi, gli utenti possono accedere a due strumenti innovativi: il simulatore pensionistico “Pensami” e il simulatore per l’“Assegno Unico Universale”.

Al primo accesso, l’app propone automaticamente tre card predefinite con i servizi più utilizzati, come Estratto conto contributivo, Stato dei pagamenti e cedolini, e Stato delle domande. Questi simulatori rappresentano un’importante novità, permettendo di stimare l’importo della pensione futura e di calcolare con precisione il valore del sussidio per le famiglie con figli a carico.