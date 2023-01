Ecobonus auto: come funziona e per quali veicoli si può richiedere

Ancora poche ore e sarà possibile, da martedì 10 gennaio alle ore 10, richiedere l'ecobonus per i veicoli a due e quattro ruote non inquinanti. Il ministero della Imprese e del Made in Italy ha stanziato un fondo di 630 milioni di euro per poter sfruttare la misura.

Come funziona

I concessionari dovranno collegarsi con il portale web ecobonusmise.gov.it e inoltrare la domanda: come ricorda il comunicato stampa del ministero, le risorse disponibili sono previste sia dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 6 aprile 2022 che dalla Legge di Bilancio 2021 e implementate grazie alla normativa per il 2023 con la circolare dello scorso 30 dicembre.

Quali sono i veicoli coinvolti

I 630 milioni di euro saranno distribuiti secondo criteri ben precisi e in base alla tipologia di veicolo coinvolto: 190 milioni saranno destinati alle auto con capienza fino a 8 persone che abbiano emissioni comprese tra 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro; 235 milioni andranno invece ai veicoli ibridi plug-in di categoria M1 (adibiti cioé al trasporto fino a otto persone) le cui emissioni siano comprese " nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro ". 150 milioni saranno destinati, invece, ai mezzi con basse emissioni (categoria M1 con 61-135 grammi di CO2 ogni chilometro). La misura interesserà anche le persone giuridiche: il 5% degli importi per auto ecologiche saranno destinati alle attività di car sharing o per scopo di noleggio.

L'Ecobonus è anche destinato, ovviamente, a moto e ciclomotori di tutte le categorie, da L1e a L7 per i quali sono previsti 35 milioni per i veicoli elettrici e cinque milioni per quelli non elettrici. Infine, 15 milioni di euro per quelli commerciali che rientrano nelle categorie N1 e N2, la prima destinata a quelli leggeri e la seconda categoria per i mezzi che pesano fra 3,5 e 12 tonnellate.

"Impulso alla domanda"