Risparmio, ecco le migliori app di finanza personale

L’estate 2025 si preannuncia calda non solo per le temperature, ma anche per i conti correnti degli italiani. Tra vacanze, bollette, rate e spese familiari, tenere sotto controllo il budget è diventato un esercizio quotidiano di sopravvivenza finanziaria. In un contesto economico dove l'inflazione resta ostinatamente alta e i tassi d’interesse mordono il credito al consumo, l’unica vera arma a disposizione dei cittadini è la consapevolezza. E oggi, più che mai, la tecnologia può fare la differenza.

Le app di finanza personale

Le app di finanza personale, un tempo considerate accessori per smanettoni o esperti di numeri, sono diventate strumenti indispensabili per milioni di europei. In Italia, la loro diffusione è esplosa negli ultimi due anni, complice anche la spinta alla digitalizzazione bancaria e la necessità di affrontare le difficoltà economiche post-pandemia. L’utente medio cerca oggi semplicità, sicurezza e risultati concreti: vuole sapere quanto spende, dove spende e, soprattutto, dove può risparmiare.

Buddybank ed Emma

Sul podio delle più utilizzate si confermano app come Buddybank, l’app del gruppo UniCredit pensata per un’esperienza mobile-first, che permette di gestire conto e spese in tempo reale con un’interfaccia intuitiva e un servizio clienti attivo h24 via chat. A livello europeo, invece, continua la scalata di Emma, piattaforma di origine britannica che collega più conti correnti, monitora abbonamenti dimenticati e suggerisce tagli concreti al bilancio familiare. L’estate è spesso il momento in cui ci si rende conto di quanto piccoli acquisti quotidiani – una colazione al bar, un pedaggio autostradale, un noleggio scooter – si trasformino in vere e proprie emorragie di denaro. Ecco perché molte app puntano oggi sull’analisi predittiva, proponendo alert e notifiche automatiche quando una categoria di spesa supera la media mensile o quando un addebito appare anomalo.

Moneyfarm, Fintonic e Oval

Non mancano le soluzioni “made in Italy” pensate per famiglie e giovani coppie. Moneyfarm, ad esempio, si rivolge a chi vuole far crescere i risparmi con investimenti personalizzati, mentre app come Fintonic e Oval (quest’ultima con base a Londra ma cuore italiano) si concentrano sul micro-risparmio automatico, trasformando ogni acquisto in un’opportunità di accantonamento. Anche il nodo delle bollette trova risposte digitali efficaci: app come Switcho permettono di confrontare fornitori di energia, telefonia e internet, suggerendo il passaggio più conveniente in pochi clic. Con i rincari estivi su luce e gas, il risparmio potenziale può superare anche i 300 euro l’anno, secondo i dati raccolti da Altroconsumo.

L'organizzazione è fondamentale

L’aspetto forse più rivoluzionario delle app di finanza personale resta però la capacità di educare l’utente in modo costante e personalizzato.

Non si tratta solo di numeri e grafici, ma di vere e proprie “dritte” per vivere meglio con meno, senza rinunciare a ciò che conta. Alcune app offrono contenuti editoriali, piani settimanali di spesa, obiettivi condivisi tra partner e persino badge motivazionali per stimolare l’uso consapevole del denaro.