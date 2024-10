F24, le Entrate prorogano i termini dell’invio. Chi può goderne

Ascolta ora 00:00 00:00

Prorogato il termine per l’invio del modello F24. La Sogei ha comunicato di aver riscontrato un’anomalia nel sistema telematico per l’acquisizione dei moduli tra il 29 e il 30 ottobre, portando l’Agenzia delle Entrate a estendere i termini di consegna. Il malfunzionamento del sistema F24 telematico, gestito dalla Società Generale d'Informatica, è avvenuto dalle 12:48 del 29 ottobre 2024 fino alle 9:56 del 30 ottobre 2024 portando l’Agenzia delle Entrate a emettere un provvedimento per prorogare le scadenze di presentazione. Ecco tutto ciò che c’è sapere.

La legge

Secondo quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate, “i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, siano prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento".

Il provvedimento delle Entrate

In seguito alle anomalie segnalate da Sogei e con il parere favorevole del Garante del Contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento di “irregolare funzionamento” delle attività di controllo automatico. Tale provvedimento costituisce la base giuridica per autorizzare la proroga. Nel comunicato dell’Agenzia si legge che, come stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legge 498/1961, quando gli uffici finanziari non sono in grado di operare regolarmente a causa di eventi straordinari, non attribuibili a inefficienze interne dell’Amministrazione.

L’anomalia

Come anticipato, Sogei, tra il 29 e il 30 ottobre 2024, ha confermato che i servizi online dell’Agenzia delle Entrate hanno funzionato regolarmente, permettendo anche l’invio delle richieste di adesione relative al concordato preventivo biennale.

L’anomalia riscontrata che, durante lo stesso periodo, nel sistema di acquisizione telematico dei modelli F24 ha causato, in modo improprio, lo scarto delle deleghe di pagamento con la motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.