Falsi investimenti e dati rubati: la truffa online che usa Il Giornale per ingannare i lettori

Una pagina web di un finto giornale, corredata da foto, interviste e un testo che mima un articolo di news: questi sono gli ingredienti di un tipo di truffa online che sta prendendo piede da qualche tempo e che, nelle ultime settimane, ha colpito anche IlGiornale. Questo tipo di truffa è ben strutturato e sta diventando sempre più “credibile” e diffuso in Italia.

Come funziona

Il meccanismo è semplice ma, purtroppo, efficace. I truffatori creano un sito che ricalca in tutto e per tutto il design di un giornale noto, come IlGiornale, con un nome familiare e un layout che fa sembrare tutto autentico. Le sezioni, il footer, e persino i commenti sembrano veri, e l’articolo stesso è scritto come un pezzo di cronaca, con tanto di interviste e dichiarazioni di personaggi pubblici, nel nostro caso citando cantanti conosciuti come Ghali. Tuttavia, se si legge con attenzione, si notano diversi segnali che fanno capire che qualcosa non va. Il testo, infatti, presenta sbavature sintattiche e grammaticali che fanno pensare a una traduzione automatica dall’inglese. Questi sono dettagli da non sottovalutare, perché una vera redazione giornalistica non pubblica articoli con questi errori. Inoltre, i link all’interno della pagina, anche quelli apparentemente validi, reindirizzano gli utenti a una pagina dove viene richiesto di inserire dati personali come nome, cognome e indirizzo email.

Obiettivo: sottrarre denaro e dati personali

Il fine di questi siti falsi è molto chiaro: ottenere dati sensibili per scopi fraudolenti. L’articolo in questione conteneva anche la promessa di guadagni facili, come investimenti che sarebbero riusciti a trasformare poche centinaia di euro in migliaia in poche settimane. Ma queste offerte sono soltanto una trappola per rubare denaro e informazioni personali.

L'inganno

Nello specifico Il Giornale è stato preso di mira da truffatori che hanno creato un sito imitato, che pubblicava articoli falsi attribuiti alla nostra testata. In particolare, un articolo che parlava di un presunto scandalo finanziario che coinvolgeva Ghali, il noto cantante, ha attirato l’attenzione di migliaia di lettori. In questo articolo, si raccontava che investendo 250 euro, in poche settimane, sarebbe stato possibile guadagnare migliaia di euro, una notizia completamente inventata. Ci teniamo a precisare che IlGiornale non ha mai pubblicato una simile notizia e che il nostro sito non è mai stato coinvolto in attività di questo tipo. Quello che sta accadendo è una vera e propria frode, e il nome della testata viene usato indebitamente per guadagnare sulla credulità delle persone.

Come proteggersi

Quando ci si imbatte in un articolo che sembra provenire da IlGiornale, ma che sembra sospetto, è fondamentale fare una verifica approfondita. Se si notano discrepanze, come errori grammaticali, link che portano a pagine strane o richieste di dati personali, è meglio fermarsi e non proseguire.

In caso di dubbi, è sempre utile contattare direttamente la redazione. IlGiornale è impegnato a garantire un’informazione corretta e sicura, e siamo sempre pronti a rispondere a qualsiasi domanda per chiarire eventuali fraintendimenti.