YouTube, come fare soldi con i video on line

Mille iscritti e quattro mila ore di visualizzazioni, sono questi i requisiti per guadagnare attraverso YouTube. Tra i tanti canali che propongono contenuti sulla piattaforma e ricevono denaro per la loro pubblicazione c’è “The Borderline” i cui creatori sono indagati per l’incidente a Casal Polacco dove un bambino ha perso la vita. I dati sui requisiti per incrementare le entrate online provengono da programma partner di YouTube YPP.

YouTuber, quanto guadagnano?

Le cifre variano da paese a paese. Se prendiamo in esempio gli USA, secondo Forbes, i guadagni ammontano a circa 5 dollari ogni mille visualizzazioni. Un caso eclatante riguarda MrBeast, il 23enne ha guadagnato 54 milioni di dollari nel 2021, il massimo per qualsiasi YouTuber da sempre, e i suoi video hanno accumulato 10 miliardi di visualizzazioni. Le stime de Il Sole 24 Ore spiegano che in Italia si incassa meno, nel nostro paese i ricavi sono di circa 3,50 euro ogni mille views.

Le cifre di The Borderline

Il canale di “The Borderline” registra 600mila iscritti e 152 milioni di visualizzazioni. L’attività è iniziata un anno fa, il 27 giugno del 2022, e conta due soci e un solo dipendente. Per quanto riguarda i ricavi le cifre ammontano a circa 191mila euro in sei mesi con un utile netto non distribuito di 46mila euro, questo significa che è stato investito nella società. Ipotizzando un entrata per socio la cifra ammonterebbe a 3mila euro netti al mese.

Come monetizzare

Google consente di ricavare denaro tramite la piattaforma attraverso entrate pubblicitarie, quindi attraverso gli annunci sulla pagina di visualizzazione. Inoltre è possibile incassare attraverso iscrizioni al canale, gli abbonati effettuano pagamenti mensili ricorrenti in cambio di contenuti speciali. I fan possono inoltre acquistare prodotti indicati dagli YouTuber attraverso il programma di affiliazione di YouTube Shopping. Un’altra opportunità di monetizzazione riguarda YouTube Premium, quando un utente abbonato a YouTube Premium guarda i contenuti del canale specifico lo stesso riceverà parte della quota di abbonamento. Esistono anche le "superchat"dove i fan pagano per mettere in evidenza i propri messaggi o le proprie immagini negli stream della chat dal vivo. Infine l’opzione “super grazie” in cui i follower pagano per visualizzare un’animazione divertente.