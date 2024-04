Fdi: "Stop alle truffe sulle bollette"

"Senza energia non c'è vita e ogni anno famiglie, imprese e Pubbliche amministrazioni affrontano una spesa di circa 90 miliardi di euro" . Lo ha detto Letizia Giorgianni, prima firmataria della proposta di legge contro le truffe online, nel corso di una tavola rotonda organizzata insieme ai colleghi Grazia Di Maggio e Luciano Ciocchetti. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni di consumatori: il presidente di Assium, Federico Bevilacqua, Luigi Gabriele, presidente Consumerismo No profit.

"Il governo Meloni, già dal suo insediamento ha stanziato fondi per alleggerire il costo delle bollette per le famiglie e le imprese italiane, che altrimenti sarebbero state schiacciate dai rialzi dovuti alla crisi energetica" , ha aggiunto la deputata meloniana Giorgianni ricordando che, con la fine del mercato tutelato, gli italiani saranno chiamati a scegliere l'operatore più idoneo alle loro esigenze. In Italia ci sono circa 850 fornitori che vendono energia elettrica in molti modi: tramite call center, canali digitali o agenti.

"Spesso non è chiaro quanto ci si possa fidare dei singoli operatori e, purtroppo le truffe sono sempre dietro l'angolo e in continua evoluzione grazie all'utilizzo di tecniche sempre più complesse e difficili da smascherare", ha spiegato la deputata Giorgianni. Secondo Grazia Di Maggio "le truffe sulle bollette sono aumentate" e, pertanto, i parlamentari di FdI si sentono in dovere "di mettere degli argini che tutelino gli utenti-consumatori" e invitano i cittadini "a denunciare le truffe subite perchè solo così si possono trovare gli antidoti per debellare il fenomeno".