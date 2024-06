Bollette, il 30 giugno termina il mercato tutelato: sconti per gli over 75

Ascolta ora 00:00 00:00

La fine del mercato tutelato è vicina. Il 30 giugno termina il servizio di maggior tutela ma ci sono buone notizie per gli over 75 e per i disabili. Coloro che sono considerati "vulnerabili" potranno godere di una tutela con tariffe che vengono aggiornate ogni trimestre un costo di commercializzazione "scontato" di circa 20 euro. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Chi sono i vulnerabili

I vulnerabili sono coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:

persone che hanno compiuto 75 anni;

soggetti in condizioni economicamente svantaggiate (come i percettori di bonus);

coloro che si trovano in gravi condizioni di salute al punto da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);

affetti da disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

titolari di un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e chi ha un’utenza in un’isola minore non interconnessa, ovvero Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.

Nel caso in cui un cliente non sia stato categorizzato come vulnerabile nonostante rispetti i criteri richiesti, deve tempestivamente comunicare la questione al proprio venditore. Come farlo? Sul sito di Arera è disponibile un modulo specifico. Nel caso in cui ci fossero cambiamenti in merito alla condizione di vulnerabilità, il titolare della fornitura dovrà mettersi in contatto con il proprio venditore.

Cosa acccade il 30 giugno

Come anticipato, il 30 giugno si verificherà un momento importante nel settore energetico, infatti cesserà il Servizio di Maggior Tutela, ovvero quel tipo di fornitura in cui prezzi e condizioni contrattuali sono determinati da un'autorità indipendente, l'Arera. Secondo gli ultimi dati, ci sono ancora 7,5 milioni di famiglie italiane che usufruiscono della tutela per l'elettricità, mentre il regime tutelato del gas è terminato a gennaio 2024. La fine del mercato tutelato riguarda solo i cosiddetti non vulnerabili, che sono circa 3,8 milioni di persone. Inoltre i clienti vulnerabili che non scelgono di passare al mercato libero dal primo luglio 2024 resteranno nel Servizio di Maggior Tutela, con prezzi e condizioni stabiliti dall'Arera mantenendo il loro attuale fornitore. Il regime di tutela per i vulnerabili non ha una scadenza.

Risparmio di 113 euro

Secondo i dati Arera, gli utenti non vulnerabili che dal mercato tutelato sono passati al Servizio a Tutele Graduali risparmiano 113 euro all'anno in bolletta rispetto agli utenti vulnerabili che sono rimasti nel mercato tutelato. Il Servizio a Tutele Graduali, che offre questo sconto, è riservato esclusivamente ai clienti non vulnerabili. Chi è già nel mercato libero resterà nel libero. Tuttavia, quando diventerà vulnerabile, potrà decidere di tornare nel Servizio di Maggior Tutela anche dopo il 1° luglio 2024. Pertanto, chi compie 75 anni dopo il 1° luglio 2024, pur essendo nel frattempo passato al mercato libero, potrà sempre tornare nel Servizio di Maggior Tutela della luce e nel Servizio di tutela della vulnerabilità del gas. I non vulnerabili che sono nel mercato di tutela il 30 giugno e, quindi, dal 1° luglio 2024 passeranno al Servizio a Tutele Graduali, se compiranno 75 anni dopo il 1° luglio 2024, passeranno automaticamente dal nuovo Servizio a Tutele Graduali al vecchio Servizio di Maggior Tutela.

Mercato del gas

Il mercato tutelato del gas per i clienti domestici è terminato a gennaio 2024. I clienti vulnerabili che erano nel mercato tutelato sono passati automaticamente nel Servizio di tutela della vulnerabilità, dove il prezzo della materia prima è basato sul prezzo medio mensile del gas sul mercato italiano all'ingrosso (Psv), più i costi per la vendita al dettaglio e altre componenti di costo simili a quelle degli altri consumatori. La tariffa per il Psv viene aggiornata ogni mese dall'Arera, che la comunica sul suo sito il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di riferimento.

Ricordiamo che i vulnerabili con un contratto gas nel mercato libero possono richiedere di passare alla, si tratta di offerte che tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero devono obbligatoriamente rendere disponibili a famiglie e piccole imprese, con condizioni contrattuali prefissate definite dall'Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore.