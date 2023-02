Il mese di febbraio si apre e si chiude con le scadenze legate all’Iva. Dal 1° febbraio 2023, infatti, è possibile inviare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta 2022. L’ultimo giorno per l’invio della dichiarazione Iva è il 2 maggio. A metà mese, precisamente il 16 febbraio, c’è il consueto appuntamento che riguarda i sostituti d’imposta con gli adempimenti periodici Irpef, Iva e Inps.

Il 25 febbraio c’è la scadenza per l’invio degli elenchi Intrastat da parte degli operatori comunitari con obbligo mensile alla comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a gennaio nei confronti di soggetti Ue.

La maggior parte delle scadenze fiscali di febbraio si concentra a fine mese. Il 28 febbraio è l’ultimo giorno per inviare le Lipe, comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2022. Si può anche scegliere di inviare le Lipe insieme alla dichiarazione Iva, e in questo caso va compilato il quadro VP.

Il 28 febbraio cade anche la scadenza per l’invio della domanda da parte delle partite Iva forfettarie all’Inps per ottenere la riduzione dei contributi del 35%. Entro fine febbraio va anche effettuato il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al quarto trimestre 2022.

Infine, dal 1° al 28 febbraio è possibile fare domanda per il bonus acqua potabile e ottenere il rimborso fino a mille euro per le persone fisiche e fino a 5mila euro per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

