Casa, figli e patrimonio: i nodi della separazione dei Ferragnez

La love story tra i Ferragnez sembra essere giunta al capolinea. Dalla divisione delle proprietà alla gestione dei figli, i due dovranno trovare degli accordi in base a diverse questioni. Ecco quindi quali sono i prossimi step che Chiara Ferragni e Fedez dovranno affrontate.

L’assegnazione della casa

In quanto alla divisione dei beni la coppia era da poco andata a vivere nella nuova e lussuosa penthouse la quale, come mostrato nei video pubblicati dall'influencer, si poteva intravedere la geometria di un attico a due piani con piscina condominiale, camino e sala cinema. Il criterio principale è quello di assegnare l’abitazione al genitore che terrà i figli per la gran parte del tempo. Ricordiamo che il nuovo attico situato nel quartiere City Life, nello specifico nella "Residenza Libeskind 2" ha un valore stimato intorno ai 3 milioni di euro. Sempre a City Life, si trova la precedente casa di Chiara Ferragni e Fedez, un'appartamento di 300 metri quadrati su due piani con un terrazzo, il cui affitto si aggira intorno ai 10mila euro. Tra le altre proprietà immobiliari della famiglia, spicca anche Villa Matilda. Posizionata direttamente sulle rive del lago di Como, questa residenza si estende su una superficie di 900 metri quadrati con un ampio giardino.

La gestione dei figli

In quanto alla prole, è previsto che entrambi i genitori debbano provvedere, nelle loro possibilità, al mantenimento dei figli e per legge la casa coniugale o di convivenza spetta al genitore collocatario. Il collocamento, oltretutto, può essere modificato. L'affidamento si riferisce all'insieme di poteri e responsabilità dei genitori nei confronti dei propri figli. Di norma, l'affidamento è condiviso, il che implica pieni diritti e doveri per entrambi i genitori, oltre alla necessità di concordare sulle decisioni cruciali. Probabilmente verrà intrapreso un percorso di mediazione familiare che aiuterà i Ferragnez nella gestione dei figli.

Il patrimonio

In quanto al patrimonio coniugale questo rappresenta il punto di partenza cruciale per determinare le responsabilità finanziarie dei coniugi, soprattutto in relazione al sostentamento dei figli. Spesso accade che il magistrato che coinvolto nella contesa legale chieda una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU). In altri casi il giudice si rivolge alla Guardia di Finanza per rendere conosce trust, patti di famiglia, accordi, e strutture offshore di vario genere. L’obiettivo è rendere trasparenti le disponibilità economiche di entrambi i coniugi per stabilire determinate questioni rilevanti. In quanto ai Ferragnez ricordiamo che Chiara Ferragni ha un patrimonio stimato di oltre trenta milioni di euro. Le società dell’influencer includono la Fenice Srl, di cui è titolare Chiara Ferragni Brand, e la Tbs Crew. Entrambe le società distribuiscono i profitti alla Sisterhood, una holding che, a quanto si dice, coinvolge anche la Ferragni Enterprise Ss, occupata nella gestione delle proprietà immobiliari, tra cui spicca il sontuoso attico a City Life, Milano. Passando al patrimonio di Fedez, il rapper originario della provincia di Milano detiene il 10% della Zedef Srl, una holding di cui sono anche titolari i suoi genitori. Tra le altre società in cui ha investito si annoverano Autoscontri Srl, Doom Srl, Happy Seltz Srl e Zdf Srl.