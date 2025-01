Polizze assicurative, allarme per 100mila risparmiatori italiani: cosa sta succedendo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo delle assicurazioni è stato scosso da un nuovo caso di dissesto finanziario che coinvolge la compagnia FWU Life Insurance Lux SA, con sede in Lussemburgo. Il 22 gennaio 2025, l’autorità di vigilanza lussemburghese, il Commissariat aux Assurances (CAA), ha ufficializzato il fallimento del piano di risanamento dell’azienda e ha avviato la procedura per la sua liquidazione coatta.

La società

La società, presente in Italia dal 2006, ha venduto principalmente polizze unit-linked, coinvolgendo circa 100.000 risparmiatori italiani per un valore complessivo delle polizze che si stima intorno ai 300 milioni di euro. Le difficoltà della compagnia non sono nuove: già dal 19 luglio 2024 FWU Life non era più in grado di rispettare i requisiti minimi di capitale (MCR) e il parametro di solvibilità (SCR). Nonostante il CAA avesse concesso sei mesi di tempo, fino al 19 gennaio 2025, per ripristinare gli equilibri patrimoniali, i tentativi di risanamento sono risultati inefficaci.

La procedura di insolvenza

La situazione si è ulteriormente complicata il 1° dicembre 2024, quando il Tribunale di Monaco, in Germania, ha aperto una procedura di insolvenza nei confronti di FWU AG, la società madre che controlla FWU Life Insurance Lux SA. Ora i titolari delle polizze si trovano nell’impossibilità di riscattarle, poiché sono state congelate in attesa della definizione della procedura di liquidazione. In Italia, la vicenda è seguita dall’Ivass, l’autorità di vigilanza assicurativa, che sta monitorando le conseguenze di questa crisi sul mercato e sui risparmiatori coinvolti. Tuttavia, le possibilità di tutela per gli assicurati restano al momento limitate.

Le associazioni dei consumatori

Le associazioni dei consumatori suggeriscono di sospendere il pagamento dei premi in scadenza, accompagnando tale azione con una comunicazione ufficiale alla compagnia per motivare la decisione. È inoltre consigliabile rivolgersi a un avvocato o a un’associazione di tutela dei consumatori per chiarire la propria posizione e le eventuali azioni legali da intraprendere. Resta però incerto se e in che misura i risparmiatori riusciranno a recuperare i propri fondi.

La possibilità di ristoro dipenderà dal patrimonio della compagnia in liquidazione e dal grado di priorità riconosciuto agli assicurati rispetto agli altri creditori del gruppo FWU. Nel frattempo, il caso ha alimentato nuove preoccupazioni sul rischio di dissesti anche in un settore altamente regolamentato come quello delle assicurazioni.