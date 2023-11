Gas, la bolletta aumenterà del 12% a ottobre

Il prezzo del gas sale ancora. È in arrivo un’altra stangata per le famiglie, la bolletta riferita ai consumi del mese di ottobre aumenterà del 12%. L’incremento è dovuto alla crescita del valore della quotazione media del gas all’ingrosso la quale è salita notevolmente rispetto a settembre 2023. I dati dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, Arera, sono preoccupanti, specialmente per i consumatori italiani.

I rialzi

La quotazione media del gas all’ingrosso ha avuto delle ripercussioni sulla Cmem, la omponente che corrisponde al costo previsto per l'acquisto del gas che verrà poi rivenduto ai clienti, viene applicata al gas consumato. La variabile ha raggiunto quota 43,74 euro per megawattora.

La bolletta e la spesa

Complessivamente è stato registrato un incremento sulla spesa per la materia gas naturale del 7,9%. Mentre l’aumento della spesa per la gestione e per il trasporto del contatore è del 4,1%. L’ultimo dato è correlato alla naturale crescita che si verifica nella stagione invernale in merito agli oneri di stoccaggio per assicurarne la funzionalità totale nei momenti di maggiore intensità di utilizzo. Questo calcoli sono stati effettuati considerando una bolletta per la famiglia tipo, ovvero che consuma mediamente gas per 1.400 metri cubi. Prendendo in esame la spesa su un anno, nello specifico da novembre 2022 a ottobre 2023, ammonta a 1.457 euro circa. Il calcolo è stato fatto al lordo delle imposte. Questo dato è in decrescita del 14,4% considerando i 12 mesi dell’anno precedente ovvero da novembre 2021 a ottobre 2022.

Gli oneri generali e la misura dell’esecutivo

Inoltre per tutto il mese di ottobre fino a fine 2023 è stato confermato l’azzeramento degli oneri generali assieme alla riduzione dell’Iva al 5%. Così anche e per la gestione calore e teleriscaldamento. In questo frangente è bene ricordare che nell’ultimo decreto energia approvato dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni la riduzione del prezzo del gas è stata applicata anche all’ultimo trimestre del 2023. La misura ha riguardato anche le fasce economicamente svantaggiate assieme al rinnovo degli interventi sul bonus sociale, lo sconto per i nuclei con disagio economico o fisico.