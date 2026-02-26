Gioia Picciurro: l’eccellenza siciliana che conquista il mondo

Eleganza, radici siciliane e uno sguardo costante verso il futuro. È questa la cifra stilistica di Gioia Picciurro, designer palermitana che, partendo dalla sua terra, è riuscita a costruire un brand riconosciuto a livello internazionale per qualità artigianale e identità estetica.

Nata a Palermo il 3 dicembre 1994, Gioia cresce con un amore profondo per l’arte. Dopo il diploma sceglie di seguire senza esitazioni la sua vocazione e si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Palermo, nel corso di Progettazione della Moda. Consegue il diploma accademico di I livello nel 2017 e nel 2019 completa il suo percorso con il diploma accademico di II livello, trasformando il sogno creativo in un progetto imprenditoriale concreto.

Dalle aule dell’Accademia alla nascita del brand GIOA

Il 2018 segna l’inizio ufficiale della sua avventura. In aprile avvia la produzione di accessori moda artigianali in vera pelle, affidandosi a laboratori italiani altamente specializzati. Pochi mesi dopo, ad agosto, il suo sito ufficiale è già online, un passo che dimostra una visione chiara e una spiccata propensione al mercato internazionale.

Il marchio GIOA nasce con una missione precisa, dare sicurezza e carattere alle donne che amano distinguersi con accessori vivaci e dal design unico, in cui la qualità incontra il lusso. Pellami pregiati, dettagli curati con meticolosità e una lavorazione rigorosamente made in Italy sono gli elementi distintivi di un brand che affonda le radici nella tradizione culturale siciliana, rielaborata in chiave contemporanea.

L’identità creativa

La prima collezione, “Baglass”, prende forma da uno studio approfondito dello stile Liberty e delle vetrate artistiche delle ville storiche di Palermo. Non a caso, il nome unisce le parole “bag” e “glass”, a sottolineare il richiamo alle decorazioni su vetro che rivivono nelle stampe serigrafiche, nelle forme e nei colori delle borse.

Durante un’intervista a Vanity Fair, la designer racconta così la nascita della sua passione: “Sono una persona creativa, fortemente amante dell’arte. La mia passione per le borse è nata all’Accademia di Belle Arti di Palermo dove, durante gli studi, ho creduto in me stessa e nelle mie capacità che mi hanno portato alla creazione del mio brand”. E sulla genesi della prima collezione spiega: “Baglass è nata a seguito di uno studio approfondito dello stile Art Nouveau e dei suoi esempi architettonici nella città di Palermo”.

Alla collezione Baglass segue “Lucky Charm Collection”, ispirata al mondo degli insetti portafortuna, farfalle, libellule, coccinelle e scarabei diventano protagonisti di creazioni dal forte impatto simbolico. “La mia seconda collezione, Lucky Charm, è nata da una meravigliosa farfalla che è venuta da me, quasi imponendosi alla mia attenzione e suggerendomi di creare alcuni modelli di borse con lei e altri insetti portafortuna come protagonisti”.

Originalità, artigianalità e atemporalità sono i tre aggettivi con cui definisce le sue creazioni:

“ORIGINALI, perché hanno un design innovativo e accattivante; ARTIGIANALI, perché uniscono la qualità dei materiali made in Italy all’esperienza di abili artigiani; TIMELESS, perché non si collocano in una sfera temporale precisa ma rappresentano un connubio tra passato e futuro”.

Il riconoscimento internazionale

Il percorso di Gioia Picciurro è costellato di tappe strategiche. Nel febbraio 2019 partecipa come espositrice a MIPEL 115 The Bag Show a Milano Rho, all’interno dello stand Scenario, presentando la collezione Baglass. La qualità delle sue creazioni attira l’attenzione del settore, tanto che nello stesso anno le borse GIOA vengono pubblicate su edizioni britanniche di Vogue e Vanity Fair, consacrandole come simbolo di eccellenza del made in Sicily.

Nel 2020 vola a Seoul per il Silent Mipel Leather Goods Showroom, selezionata tra le eccellenze italiane ambasciatrici del Made in Italy. Nel 2022 viene scelta per il progetto Italian Yellow Directory in the Gulf, dedicato all’export nel mercato del Golfo Persico.

A ottobre 2024 partecipa a una missione B2B a Wenzhou, in Cina, consolidando ulteriormente la sua presenza sui mercati asiatici. Nel settembre 2025 e nel febbraio 2026 prende parte come espositrice alla manifestazione internazionale Milano Fashion & Jewels, risultando tra le prime aziende ammesse al bando pubblico della Regione Sicilia.

Il trionfo al WE Award - Women Excellence 2023

Il 30 novembre 2023, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, durante la serata di gala “Ispirare il futuro”, Gioia Picciurro viene proclamata vincitrice del WE Award – Women Excellence 2023, nella categoria International, alla sua prima edizione. Il premio nasce all’interno del progetto “Women at the Top 2023”, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e con la media partnership di Sky TG24. L’iniziativa è dedicata a donne che si sono distinte per risultati professionali e capacità di ispirare le nuove generazioni.

Le motivazioni della giuria parlano di “un giovane talento italiano che scommette fin da subito sul mercato internazionale per dare forza al suo progetto creativo”. Una visione imprenditoriale che l’ha portata da Palermo a Seoul e fino a Dubai, dimostrando come determinazione e identità territoriale possano convivere con un respiro globale. Con oltre 200 candidature provenienti da imprenditrici, manager, professioniste e attiviste, la vittoria rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un simbolo di eccellenza femminile nel panorama del business italiano.

Uno sguardo al futuro

Oggi Gioia Picciurro continua a far evolvere il suo brand, con nuovi progetti che potrebbero ampliare la gamma verso piccola pelletteria e altri accessori moda.

La sua mission resta chiara: creare uno stile nuovo nel mondo fashion, valorizzato dalle mani sapienti di artigiani italiani e radicato nella cultura siciliana. Una storia che dimostra come talento, studio e coraggio possano trasformare un’intuizione nata tra le aule di un’Accademia in un marchio capace di dialogare con il mondo.