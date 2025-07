Il giorno migliore per andare in vacanza: ecco qual è

Luglio e agosto sono i mesi più gettonati per le vacanze estive e, ovviamente, la maggior parte degli italiani si riversa in autostrada per raggiungere la località turistica scelta. Diventa così fondamentale capire quali sono i giorni da bollino nero per il traffico per capire, allo stesso tempo, quando partire senza stress. Secondo le previsioni ufficiali diramate da Autostrade per l’Italia, sabato 2 agosto (mattina) e sabato 9 agosto (mattina e pomeriggio) saranno le date che faranno registrare la massima concentrazione di partenze verso le località turistiche. Ecco quali sono le altre date da evitare assolutamente per mettersi in viaggio.

Non mancano i bollini rossi in autostrada. Ogni sabato mattina dal 19 luglio al 30 agosto (al netto dei già citati bollini neri del 2 e del 9 agosto) saranno date da segnare sul calendario per evitarle il più possibile. Rossi anche tutti i prossimi venerdì pomeriggio fino a Ferragosto, giornata festiva interamente verde. La fascia migliore, quindi, rimane quella compresa tra ogni lunedì sera e mercoledì mattina, i cui flussi dovrebbero essere sempre regolari. Il motivo è presto detto: il mercoledì è l’unico giorno che da qui al termine dell’estate non presenta nemmeno un bollino arancione.

Soffermandoci ulteriormente sui giorni assolutamente da evitare per mettersi in viaggio rimane da evitare anche la tre giorni composta da sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 (sempre rosso sia la mattina che il pomeriggio), mentre le uniche potenziali criticità extra agostane sono quelle attese per il pomeriggio di domenica 27 luglio, per la mattina di lunedì 1 settembre e per il pomeriggio di

domenica 7. Altrettanto necessario evitare ultimi dieci giorni di agosto: da venerdì 22 a domenica 31, con mercoledì 27 come unica data che ci si aspetta faccia rilevare un traffico regolare sulle strade del contro esodo.