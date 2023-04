Hotel, b&b e case vacanze, salasso in vista per l'estate: 4 consigli per risparmiare

Dopo aver colpito duramente il carrello della spesa, le bollette e il prezzo del carburante, l’inflazione si farà sentire anche sul conto dell’hotel, dei voli e dei trasporti. Secondo l’Osservatorio Compass, le famiglie hanno intenzione di spendere quasi 500 euro in più rispetto al 2022, per un totale di circa 1.930 euro. Più di un terzo, il 36%, arriverà a sborsare 2.400 euro. Prenotare viaggi con il metodo fai da te e stare attenti al periodo in cui si sceglie di viaggiare, ecco alcuni accorgimenti per risparmiare al massimo.

Parola d’ordine autonomia

Il fai da te, si sa, permette spesso di risparmiare notevolmente, anche in viaggio. Se avete la passione per organizzare i viaggi in autonomia siete fortunati, questo vi permetterà sicuramente di risparmiare le spese di agenzia di viaggio. Pochi italiani scelgono di rivolgersi ad un’agenzia per le vacanze. Infatti un italiano su due, il 54%, organizzerà da solo la propria vacanza, prenotando l’alloggio e i trasporti in autonomia. Mentre solo un terzo dei viaggiatori, il 28% per la precisione, si rivolgerà alle agenzie di viaggio, soprattutto i viaggiatori senior.

Attenzione al periodo

Il periodo è fondamentale. Agosto resta il mese più caro a causa dell’alto tasso di turisti che si spostano. Giugno e settembre sono decisamente i mesi meno cari, specialmente settembre dove l’aumento medio è “solo” all’incirca del 20% rispetto allo scorso anno. "Solo" perché se pensiamo che nel 2022 il costo di una vacanza in un villaggio all inclusive in Calabria durante la seconda settimana di luglio partiva dai 1.000 euro a settimana (2 adulti e 2 bambini), il preventivo di quest'anno ammonta a circa 1.500 euro alle medesime condizioni. Un dato rilevante riguarda il 53% dei viaggiatori che sceglierà di viaggiare fuori stagione.

Le offerte vantaggiose

Tenere d’occhio le offerte è un’ottimo consiglio. Inglesismi come “low cost” e “last minute” sono le parole d’ordine per risparmiare. Diversi siti online propongono formule vantaggiose per viaggiare e spendere il meno possibile. Controllare spesso le pagine e ricevere aggiornamenti sulle offerte in tempo reale, può essere un buon modo per risparmiare.

Risparmiare informandosi

Spesso, quando non si conosce una località, si rischia di cadere nelle “truffe per turisti”.Bottigliette d’acqua a caro prezzo, ristoranti turistici che presentano un conto salato e taxi che non espongono le tariffe. Alcuni di questi comportamenti citati non rispettano la legge. È bene partire informati, leggere e chiedere consigli a chi già è stato in quei posti per godersi al meglio la vacanza evitando truffe.