I Btp non verranno calcolati nell’Isee: cosa cambia per le famiglie

Gli italiani potranno acquistare i Btp senza che questi vengano calcolati nell’Isee. Una novità quella che è stata inserita all’interno della bozza della legge di Bilancio che potrebbe ridurre il costo dei Buoni del Tesoro poliennali, specialmente se chi dichiara ha un reddito basso. Ecco tutte le novità della misura.

La misura

Mancano attualmente dei dettagli specifici ma all’interno dell’articolo 39 nel disegno di legge di bilancio che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lunedì 16 ottobre ci sono delle novità interessanti. Infatti si parla dell’ “Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’Isee”. Non è ancora noto se verrano previste delle soglie per gli investimenti, è certo che la misura richiederà delle variazioni specifiche al fine di delimitare la platea dei beneficiari.

La situazione attuale

Attualmente coloro che acquistano i Btp sono poi tenuti a dichiarare quanto acquistato che va poi, ovviamente, a formare il calcolo dell’Isee. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è fondamentale per determinare l’accesso a specifici bonus e prestazioni sociali, la misura sarebbe quindi determinante per favorire i cittadini in questo senso. Oggi tutti i titoli di Stato contribuiscono a determinare il calcolo per il requisito patrimoniale ai fini Isee. Nello specifico, si fa riferimento a "titoli di stato italiani, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi, nonché il valore dei conti correnti, delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati e altro”.

I Btp

Un caso da prendere in considerazione è quello del Btp Valore, si tratta del nuovo titolo che riguarda i piccoli risparmiatori. Questo Btp ha raccolto più di 17 miliardi di euro nella sua ultima edizione e il taglio medio dei contratti è stato di poco inferiore a 27mila euro. La cifra richiesta minima era veramente bassa rispetto ad altre emissioni di altre tipologie di Btp, infatti ammontava a mille euro.

L’obiettivo

La misura ha come obiettivo quello di aumentare la quota di debito nazionale mettendola in mano ai risparmiatori italiani. Questa misura considera il cambio di strategia e eviterebbe di chiedere prestiti esteri. Un dato importante è stato fornito lo scorso 10 ottobre dall’Ufficio parlamentare di bilancio all’interno dell’audizione in merito alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, i numeri affermano che le emissioni lorde per il 2024 potrebbero arrivare a 480 miliardi di euro, ovvero 43 miliardi in più rispetto al 2023. Il testo definitivo della legge di bilancio è comunque ancora in fase di limatura.