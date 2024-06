Con i Pac bastano mini-versamenti per accumulare un vero tesoretto

Ascolta ora 00:00 00:00

Per ricavare una rendita aggiuntiva allo stipendio o alla pensione è indispensabile avere già un capitale.

Come raggiungere, allora, 100mila euro per poter contare su 3mila euro annui di integrazione? Una possibile soluzione consiste nel Pac (piano di accumulo capitale) e nel successivo piano di rimborso programmato. La buona notizia è che nel lungo periodo è possibile farlo anche con piccole somme investite però con costanza negli anni. Vediamo come funziona. In pratica si versano 50, 100 o 200 euro al mese in un Etf o in un fondo d’investimento per diversi anni. Poi quando si riesce ad accumulare un bel tesoretto si interrompono i versamenti e si comincia a riscattare mese dopo mese la cifra desiderata. Per esempio, se si fossero investiti 100 euro al mese in un Etf Msci World negli ultimi trent’anni, a fronte di 36mila euro totali versati, si sarebbero accumulate quote per un valore di mercato di 103.200 euro: in pratica, grazie alla rivalutazione dei listini, i risparmi si sarebbero triplicati.

Se le Borse mondiali nei prossimi trent’anni avessero il medesimo andamento degli ultimi trenta, si potrebbero vendere alcune quote e ricavare ogni mese 600 euro, quindi 7.200 euro annuali per i prossimi 30 anni senza che il capitale residuo si esaurisca. Invece se la cifra mensile riscattata salisse a 800 euro al mese (ovvero 9.600 euro annui) il capitale si esaurirebbe in 18 anni. Infine se si decidesse di ricavare 1.000 euro al mese (12 mila euro annui) il capitale si esaurirebbe in 14 anni. Le statistiche storiche dimostrano che l’investimento azionario tende a fare meglio nel lungo termine rispetto all’obbligazionario e che quest’ultimo tende a battere gli strumenti monetari.

La combinazione di Pac e rimborso programmato offre altri vantaggi. Tramite il Pac si compera in Borsa in tutte le condizioni di mercato, sia quando gli indici salgono che quando scendono e questo tende a ridurre il prezzo medio di acquisto e quindi anche il rischio di perdite.

Il rimborso programmato consente invece la più ampia flessibilità: una volta accumulato il capitale è possibile decidere l’imposto della rata da incassare, la frequenza e anche di modificare dove mantenere il capitale residuo.