Inflazione, quanto è costata agli italiani?

Da marzo 2022 fino allo stesso mese del 2023 i risparmi degli italiani sono diminuiti per 25,2 miliardi di euro. È uno degli effetti economici della crescita dei tassi di interesse firmata dalla Bce. Mentre nel 2022 gli istituti di credito italiani hanno incassato 21,8 miliardi di euro di utili, circa 8 miliardi in più rispetto al 2021 ovvero un aumento del 58%. L’analisi dell'ufficio studi della Cgia di Mestre analizza la situazione sostenendo che attualmente abbiamo “Un Paese con banche più ricche e famiglie più povere."

Le disuguaglianze regionali

La situazione è diversa in base alle regioni italiane. Al Nord la riduzione è più importante. Nello specifico in Lombardia e Liguria si registra infatti un calo del 3,5%. In Emilia Romagna, invece, la discesa è del 3,9% mentre in Piemonte si registra una diminuzione del 4,7%. Le famiglie più svantaggiate considerando le province risiedono ad Asti che registra un calo dell’8,12%, segue Cuneo con un una riduzione del 7,11%, Biella del 6,81%, Rimini del 6,46%, Vercelli del 5,68% e Lodi ha subito una diminuzione del 4,92%. Le famiglie residenti al Sud, invece, hanno registrato un calo quasi irrisorio poiché l'inflazione è cresciuta meno che nel resto del Paese.

L’aiuto della quattordicesima

Tra giugno e luglio 10 milioni di cittadini italiani riceveranno la quattordicesima che varrà in totale 14 miliardi di euro. Secondo le stime di Confesercenti e Ipsos la mensilità extra potrebbe portare a consumare fino a 6,8 miliardi di euro. Il 51% della verrà indirizzata per le vacanze e in totale si stimano 3,7 miliardi di euro di quattordicesime impiegate per i viaggi estivi. Il 25%, invece, verrà destinato allo shopping dei saldi estivi per un totale di 1,8 miliardi di euro e il 18% verrà impiegato per l’acquisto di altri prodotti per un totale di 1,3 miliardi.

Le altre spese

Per quanto riguarda altre destinazioni di spesa 4,7 miliardi di euro saranno usati per saldare i conti in sospeso, il 21% pagherà i debiti per un totale di 1,5 miliardi di euro e il 15% verrà usato per pagare mutui e finanziamenti e la cifra ammonterà ad un miliardo. Invece la destinazione della cifra, il 15% degli italiani la userà per saldare il conto di centri e campus estivi per i figli. Il totale in questo caso è di 1.106 milioni. Il 14% sceglierà impiegherà il denaro in sanità e salute per 1.018,7 milioni.

I risparmi erosi

Le stime affermando inoltre che circa 1,5 miliardi di euro verranno impiegati nel risparmio eroso a causa dell’alto tasso di inflazione. I cittadini italiani hanno necessità di aumentare lenti serve di denaro. Questa categoria ammonta al 21% degli intervistati. Il 12%, invece, riserverà un totale di 870 milioni di euro in investimenti.