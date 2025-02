Inps, ecco come cambia l’assegno unico per neogenitori e nuclei numerosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2025 l’assegno unico per i figli a carico subirà alcune modifiche con aumenti significativi per determinate categorie di famiglie. L’Inps ha specificato le nuove disposizioni attraverso una circolare, chiarendo le modalità di aggiornamento dell’assegno, la necessità di presentare l’Isee aggiornato e le tempistiche per l’erogazione degli arretrati.

Aumento dell’importo per specifiche categorie

A partire dal 2025, l’assegno unico aumenterà per alcune famiglie. Le principali categorie interessate sono quelle con bambini sotto l’anno di vita, che vedranno un incremento del 50% dell’importo mensile, e le famiglie con almeno tre figli e un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) fino a 45.939,56 euro. Per queste ultime, l’aumento sarà applicato ai figli tra 1 e 3 anni. Inoltre, le famiglie con almeno quattro figli riceveranno un incremento fisso di 150 euro al mese. Gli adeguamenti sono stati previsti per allinearsi all’aumento del costo della vita (+0,8% nel 2024).

Modalità di aggiornamento dell’Isee

Per ottenere l’importo corretto dell’assegno, è fondamentale che le famiglie presentino l’Isee aggiornato per il 2025. Chi non presenterà l’Isee aggiornato entro il 30 giugno 2025 rischia di ricevere solo l’importo minimo a partire da marzo 2025. Tuttavia, se l’Isee viene aggiornato in tempo, l’importo verrà ricalcolato e saranno corrisposti anche gli arretrati. Chi ha già una domanda di Auu approvata non dovrà rifare la richiesta, a meno che non ci siano cambiamenti significativi, come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio già a carico. In questi casi, l’Inps invierà apposite notifiche per gestire la situazione.

Maggiorazioni transitorie e arretrati

Un’altra novità riguarda una maggiorazione transitoria per le famiglie con un Isee fino a 25.000 euro che hanno ricevuto l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel 2021. Queste famiglie riceveranno un incremento temporaneo per i mesi di gennaio e febbraio 2025.

Inoltre, gli arretrati per gennaio 2025 saranno erogati a partire da marzo 2025, garantendo che tutte le famiglie ricevano il giusto importo in base alle nuove disposizioni. Per aggiornare l’Isee, è possibile utilizzare il Portale Unico Isee, l’App Inps Mobile o rivolgersi a un Patronato.