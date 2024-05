L'inflazione rallenta, ad aprile si è tornati al livello di gennaio e febbraio (+0,8%)

Ad aprile l'inflazione ha cominciato ad allentare il suo morso, riportandosi ai livelli registrati nei mesi di gennaio e febbraio. Secondo quanto stimato dall'Istat, infatti, nello scorso mese si è assistito a una decelerazione, soprattutto per quanto concerne i prezzi dei Beni energetici non regolamentati e dei Servizi relativi ai trasporti.

La frenata dei prezzi

L'Istat aveva dato una stima preliminare del +0,9%. Nel mese di aprile l'inflazione è però ritornata ai livelli gennaio e febbraio, ossia a +0,8%. Nello specifico, l'Istat ha preventivano un aumento dello 0,1% dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) su base mensile, mentre un + 0,8% per la base annua, rispetto al +1,2% del mese precedente.

"Il lieve rallentamento del tasso d'inflazione si deve all'ampliarsi su base tendenziale della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -10,3% a -13,9%) e alla decelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,5% a +2,7%), dei Servizi vari (da +2,3% a +1,8%), dei Beni non durevoli (da +2,0% a +1,5%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +2,6% a +2,2%) e lavorati (da +2,8% a +2,5%); per contro, si registra un'accelerazione dei prezzi dei Tabacchi (da +1,9% a +3,3%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,2% a +3,8%) e dei Beni energetici regolamentati (da -13,8% a -1,3%) ", è quanto si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dall'Istituto nazionale di statistica (qui). " La dinamica tendenziale dei prezzi dei beni registra una flessione leggermente più ampia (da -0,2% a -0,6%) e quella dei servizi è in lieve decelerazione (da +3,0% a +2,9%), determinando un aumento del differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni (+3,5 punti percentuali, dai +3,2 di marzo) ", hanno aggiunto dall'Istat. "I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale (da +2,6% a +2,3%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto accelerano (da +2,5% di marzo a +2,6%)".

Unc: "Il calo è un'illusione ottica"

Molto più cauti, invece, all'Unione Nazionale Consumatori, che guardano ai numeri e ritengono che il calo dell'inflazione tendenziale da +1,2 a +0,8% sia soltanto "un'illusione ottica" . Secondo quanto dichiarato dal presidente Massimiliano Dona, in realtà i prezzi stanno continuando a salire, come dimostrato dal rialzo di +0,1% rispetto ai numeri di marzo. C'è poi preoccupazione per l'andamento dei prezzi che si registrerà nei mesi estivi. " I servizi ricettivi e di ristorazione non solo aumentano del 4,4% rispetto a un anno fa, ma del 2,1% in appena un mese ", si legge in una nota del presidente di Unc, riportata da AdnKronos. " In particolare è inaccettabile che in appena un mese alberghi e motel rincarino del 10,6%, il record degli incrementi congiunturali ", afferma Dona.

Nella nota del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori viene fatta menzione anche dei rincari presentati dai voli intercontinentali (+8,6%), dai mezzi di trasporto a noleggio (+7%). Non ci sarebbero dunque sostanziali miglioramenti rispetto all'aprile dello scorso anno.