Lombardia, tutti gli autovelox. Ecco dove rallentare per evitare sanzioni

La polizia ha comunicato ai cittadini della Lombardia i luoghi in cui, nel periodo compreso tra martedì 9 e domenica 14 dicembre, verranno collocati su autostrade e strade statali, provinciali e comunali gli autovelox mobili omologati attraverso i quali gli agenti effettueranno le verifiche sul rispetto dei limiti di velocità.

Per quanto concerne la circolazione su autostrada, occhio come sempre anche ai sistemi Tutor, in grado di calcolare la velocità media dei veicoli in transito oltre che di rilevare quella tenuta dal mezzo al momento del suo passaggio sotto il portale d'ingresso o di uscita dal tratto tenuto sotto osservazione. Lungo le strade statali, provinciali e comunali invece, oltre alle postazioni mobili operative durante questa settimana, va fatta attenzione anche a quelle fisse.

Gli strumenti utilizzati dalle forze dell'ordine durante queste verifiche programmate sono gli Autovelox 104/C, gli Autovelox 105, gli Autovelox 106, i Telelaser e i Telelaser Trucam.

Questi apparecchi elettronici, in dotazione alla polizia stradale, permetteranno di rilevare eventuali infrazioni da parte dei conducenti, i quali sono tenuti a rispettare i seguenti limiti di velocità: 130 km/h in autostrada, 110 km/h su strade extraurbane principali come superstrade e tangenziali, (che diminuiscono in caso di maltempo rispettivamente fino a 110 km/h e 90 km/h), 90 km/h su strade extraurbane secondarie come strade statali o provinciali, e 50 km/h (salvo diversa segnalazione, che può ridurli fino a 30 km/h o può innalzarli fino a 70 km/h), su strade urbane.

Per quanto concerne la circolazione in Lombardia relativamente alla settimana in corso, queste sono le date e i luoghi da ricordare per evitare di incappare nel rischio di sanzioni. Gli autovelox saranno così collocati