L'Unione Europea cambia idea sulle caldaie a gas: nessun divieto nel 2029

L'Unione Europea fa retromarcia sulle caldaie a gas e la decisione di vietarle a partire dal 2029. Stando alle ultime notizie, è stato fatto un passo indietro sull'ipotesi di vietare la commercializzazione di questi dispositivi dalla data indicata. Questo importante passo è stato posticipato e il provvedimento è stato eliminato dalla bozza di revisione del regolamento Ecodesign.

Tutto rimandato, dunque. Si parla addirittura del 2040, come possibile data in cui introdurre il divieto. Negli anni che verranno, dunque, le caldaie saranno ancora utilizzate, a patto che si tratti dei modelli più performanti e sicuri. Un duro colpo inferto al green deal europeo, costretto ad aggiustare il tiro. Dopo la rendicontazione ambientale per le aziende, ecco che adesso l'UE deve abbassare il tiro anche per quanto riguarda i dispositivi appartenenti all'uso comune.

Di recente la Commissione europoea ha pubblicato una nuova bozza di revisione del Regolamento 813/2013/UE (Ecodesign), e al suo interno non si trova più il divieto di vendita delle caldaie a gas a partire dal 2029. Si nota un'evidente minore severità nei provvedimenti. Le caldaie a gas, dunque, potranno continuare ad essere prodotte e utilizzate per scaldare gli ambienti, a patto che soddisfino alcuni importanti requisiti. Lo scopo dell'UE era chiaro: imponendo lo stop, intendeva dirottare i consumatori all'acquisto di pompe di calore elettriche. Adesso tutto è stato ridimensionato. I limiti minimi di efficienza stagionale che tagliavano fuori praticamente tutte le caldaie a gas sono stati ritoccati per consentire il mantenimento dei dispositivi.

Sarà quindi ancora possibile installare caldaie a condensazione in classe energetica A o superiore fino al 2040. Dal 2040 dovrebbe scattare il diveto.

Dello stesso avviso anche la- conosciuta anche come Direttiva sulle Performance Energetiche degli Edifici - che impone all'Italia di abolire totalmente le caldaie alimentate con combustibili fossili entro il 2040. Il governo Meloni ha tempo fino al 2026 per presentare un piano nazionale accettabile.