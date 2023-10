Paghetta, ripetizioni, Borsa. Maria Giovanna Elmi: "L'investimento migliore? Casa mia"

Una delle iconiche "Signorine Buonasera", una "fatina", come viene chiamata da sempre, che per decenni ha allietato la sera degli italiani annunciando i programmi tv della Rai. Maria Giovanna Elmi ha imparato il valore del denaro guardando da piccola la mamma che appuntava le spese di casa in un'agenda. Si tiene alla larga dalle criptovalute, ma nonostante abbia un broker che cura i suoi affari, comprende bene quando, giocando in Borsa, è il momento di fermarsi, perché non ha mai creduto nei facili guadagni. Grande amante dei viaggi, ha sempre la testa tra le nuvole, ma, come racconta nella nostra intervista a IlGiornale.it, i piedi ben piantati a terra.

Che rapporto ha con i soldi?

"Ho molto rispetto per il denaro, ma sicuramente non fa parte delle mie priorità di vita. Ci sono molte più cose che ritengo fondamentali."

Si ricorda la prima volta che li ha guadagnati?

"Sì assolutamente, ero al liceo e i miei genitori hanno deciso di darmi la paghetta. Ora può sembrare una cosa normale, ma all'epoca non era certo una consuetudine diffusa. Sempre in quel periodo per potermi comprare qualcosa in più, davo anche ripetizioni di latino e realizzavo collanine con le perline colorate che vendevo alla profumeria sotto casa."

Cosa ci comprava con quei primi soldi?

"Era il periodo che andavano di moda le minigonne e io adoravo abbinarci stivaletti alla moda. Ne avevo tante paia a casa. Ma soprattutto abiti e abbigliamento in generale."

C’è una frase o un episodio della sua infanzia che hanno segnato il suo approccio con il denaro?

"Sicuramente da piccola, guardando la cura con cui mia madre appuntava nella sua agenda i conti e le spese di casa. Un gesto che ricordo anche ora e che mi ha dato la concezione del valore del denaro."

Quanto sono importanti per lei i soldi?

"Non sono importanti in realazione alla loro quantità, lo sono invece perchè devono essere sufficienti per dare tranquillità alla mia vita. Amo molto viaggiare ad esempio i soldi servono anche per quello."

È appassionata di Borsa o finanza?

"Non seguo i mercati finanziari e affido i miei risparmi ormai da molti anni ad un broker che gode della mia completa fiducia. Nonostante questo ho sempre ben presente quella frase che dice: 'La differenza tra un esperto di finanza e un ignaro investitore, è che tutti e due sbagliano le previsioni, ma l'esperto sa spiegare il perché'."

Quale è stato l'investimento più vantagioso che ha fatto?

"Sicuramente quando ho deciso di comprare la mia casa di Roma."

Invece quello sbagliato?

"Il mio portafoglio ha subito alti e bassi, ma ho cercato di evitare l'errore che spesso compiono le persone che si affacciano ai mercati finanziari. Sembra ovvio dire che bisogna acquistare quando il prezzo è basso e vendere quando si alza, eppure la maggior parte degli investitori è attratta dai titoli o dai bene che registrato performance elevate di crescita e voglioni disfarsi di ciò che ha subito pesanti perdite. Io però non ho mai 'abboccato' alle prospettive di guadagni mirabolanti, quando mi offrivano titoli che avevano già registrato aumenti superiori alla media."

Quale è stata la spesa più folle che ha fatto?

"Non ricordo sinceramente di aver mai fatto spese folli."

È un tipo che risparmia o spende facilmente quello che guadagna?

"Ho la tendenza e l'educazione a risparmiare."

Si fida delle cripto valute? Investirebbe o ha investito in Bitcoin o prodotti simili?

"No, perché non conosco i meccanismi alla base di queste emissioni di valute alternative e me ne tengo alla larga."

Ama fare shopping? Preferisce i negozi fisici o comprare on line?

"Non amo farlo da sola, preferisco insieme alle amiche e in negozi fisici quando devo scegliere un modello o un prodotto particolare. Online compro soltanto quando so esattamente di cosa ho bisogno."

Ha un bene rifugio”?

"Credo molto nel mattone, quindi sicuramente la mia casa. Nessun altro in particolare."