Mastercard, problemi in tutto il mondo: cosa sta succedendo

Come segnalato in varie parti del mondo ci sono problemi con i pagamenti di Mastercard, sia negli acquisti sia nei pagamenti online. Interruzione del servizio segnalato in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone e Francia. Sul sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti in merito ai malfunzionamenti tecnologici, intorno alle 9 di oggi domenica 9 marzo c’è stato un picco di segnalazioni, con diversi commenti anche da parte di utenti italiani, in particolare a Roma, Milano e Bari.

Dopo un paio di ore, intorno alle 11 in Italia, la situazione sembra essersi stabilizzata. In realtà, come evidenziato da alcuni esperti, sul portale italiano di Downdetector il picco di segnalazioni non è arrivato a 150, un numero sicuramente non così elevato per poter parlare di sistema fuori uso, considerato che gli utenti sono milioni, solo in Italia.

Attivo dal 1966 il circuito Mastercard è uno dei principali sistemi di pagamento a livello globale.

Utilizza tecnologie di sicurezza avanzate, come i chip EMV, che riducono moltissimo il rischio di frodi rispetto alle tradizionali bande magnetiche. Le carte Mastercard, inoltre, sono accettate in circa 200 Paesi e oltre 35 milioni di negozi in tutto il mondo.