"È un traguardo importante". Maury's inaugura il 100° punto vendita

Una delle più importanti realtà nel panorama italiano della Grande Distribuzione Specializzata, Maury's, quest'oggi ha festeggiato un doppio avvenimento: i quarant'anni dall'apertura e l'inaugurazione del centesimo punto vendita in Italia all'interno del Centro Commerciale "La Romanina", alle porte della Capitale. Ospite dell'evento Paolo Berlusconi invitato dal fondatore del Gruppo, Mauro Fusano, che iniziò questa attività nel lontano 1982 con un piccolo negozio di 48 metriquadrati per arrivare ai 5mila metriquadrati dello store appena inaugurato.

Le parole di Berlusconi

Al Giornale.it Paolo Berlusconi ha affermato di essere stato lieto nell'accettare l'invito "perché Mauro è un amico che conosco da qualche anno e seguirlo nei suoi successi è sempre bello" ma anche fatto un plauso al coraggio nell'apertura di questa nuova attività. "Il centesimo negozio è un traguardo importante soprattutto in un momento in cui l'online sta erodendo quote di mercato ai negozi - ha aggiunto Berlusconi - Credo che siano centinaia di migliaia i negozi che hanno chiuso in questi anni, per questo motivo va fatto un plauso a un imprenditore che apre il suo centesimo e anche a livelli molto alti. Gli auguro di trovare anche il personale adeguato, che possa finire questo reddito di cittadinanza che impedisce ai ragazzi di avere la voglia di lavorare. Incrociamo le dita, lui non ha bisogno di fortuna perché se l'è meritata con sangue, sudore e lacrime, il successo non è frutto di fortuna ma del suo lavoro. Bravo Mauro, auguri Mauro".

Le parole di Fusano

Per il nostro giornale abbiamo chiesto a Mauro Fusano, fondatore e titolare del Gruppo Maury's, qual è l'importanza di aver tagliato un traguardo così prestigioso. "Il nostro lavoro di 40 anni viene premiato, significa che stiamo lavorando bene e diamo un bel supporto alle famiglie italiane. È una bellissima soddisfazione, speriamo di andare avanti sempre meglio cercando di migliorare il nostro lavoro e le nostre aziende ogni giorno, questo è il nostro obiettivo". Paolo Berlusconi lo ha anche definito coraggioso perché il panorama degli acquisti cambia ma Fusano non si è arreso e lo sottolinea. "È un onore che Paolo Berlusconi abbia detto queste parole, io lascio sempre giudicare agli altri. Cerco di dare il massimo per soddisfare tutti i miei clienti". Fino al mese di giugno 2023, ossia tra un anno, sono previste altre quindici aperture di nuovi Maury's. Infine, la difficoltà del periodo e del settore sempre più in crisi dal web. "È difficile fare impresa ma il mondo va avanti, il consumo c'è, dobbiamo essere noi a cambiare mentalità andando avanti e cambiando i sistemi di vendita, l'approccio con cliente e dipendenti, un po' tutto - conclude Fusano - Il sistema cambia, dobbiamo essere bravi noi perché il consumo c'è ma va capito cosa vuole il cliente, è quello il primo obiettivo".

La crescita di Maury's

Cento punti vendita in quarant'anni significa esattamente l'apertura di 2,5 nuovi centri, ogni anno, in Italia: quarantasei di questi si trovano nel Lazio ma gli altri sono distribuiti tra Lombardia, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna e Campania con dimensioni minime di mille metri quadrati fino ai cinquemila odierni suddivisi in tre diversi canali di vendita: Maury's, Iper Maury's e Maxi Store Maury's. Nello store appena inagurato si trovano oltre 20mila prodotti per la casa e la cura della persona ma anche fai-da-te, pet food, elettrodomestici e tanto altro. L'attesa di oggi ha fatto formare un'enorme coda di carrelli e persone che alle 9.01 in punto, dopo il taglio del nastro, hanno fatto il loro ingresso nel nuovo punto vendita.