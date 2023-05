Modello 730 congiunto, cos'è e quali vantaggi offre

Il Modello 730 congiunto permette ai coniugi e alle coppie registrate di presentare una sola documentazione relativa ai redditi percepiti. I lavoratori dipendenti devono presentare ogni anno una dichiarazione dei redditi percepiti durante il periodo fiscale precedente, questo usando il Modello 730 o il Modello redditi Pf.

Quando la dichiarazione dei redditi deve essere fatta da coniugi, questi possono farla insieme ricorrendo al Modello 730 congiunto che offre dei vantaggi, pure sottostando a limiti precisi e portando con sé anche elementi potenzialmente negativi sui quali occorre riflettere.

Chi può usare il Modello 730 congiunto

Il Modello 730 congiunto può essere presentato dai coniugi o dalle coppie registrate che vogliono liquidare le imposte dovute tramite il sostituto d’imposta del soggetto dichiarante. Un tecnicismo, anche lessicale, che necessita un approfondimento.

In parole più semplici, il Modello 730 congiunto è composto da due dichiarazioni di altrettanti contribuenti i quali, coniugati o uniti civilmente, possono unire il pagamento oppure il rimborso del totale delle singole dichiarazioni, in modo che uno solo dei due contribuenti sia l’oggetto del conguaglio il quale, materialmente, si manifesta normalmente con la busta paga di luglio.

Può essere presentato se i due soggetti fiscali devono dichiarare redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo senza partita Iva o redditi da terreni, fabbricati o capitali. A questi si aggiungono i redditi assoggettabili a tassazione separata.

È una semplificazione della presentazione della dichiarazione dei redditi che concede ai coniugi di applicare il conguaglio a una sola busta paga, in genere quella del contribuente con il reddito maggiore.

Chi non può usare il Modello 730 congiunto

È uno strumento che non può però essere usato da conviventi e da coloro che non risultano uniti civilmente e, allo stesso modo, non se ne può fare uso per conto di persone minorenni, incapaci oppure nel caso in cui uno dei coniugi sia deceduto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I vantaggi del Modello 730 congiunto

Come detto, si tratta di una semplificazione che permette, laddove necessario, di avvalersi della consulenza di un solo esperto per entrambi i soggetti.

Un altro vantaggio evidente è la possibilità per il coniuge di avvalersi del sostituto di imposta dell’altro coniuge, affinché sia possibile recuperare eventuali crediti d'imposta altrimenti non godibili.

Crediti e debiti vengono convogliati verso un’unica compensazione, mentre i redditi rimangono tassati in modo separato.

Un altro vantaggio riguarda la fase di compilazione durante la quale, il soggetto dichiarante, comunica chi è l’altro soggetto e unisce tutta la documentazione reddituale necessaria.

Gli svantaggi del Modello 730 congiunto

Il conguaglio fa capo al soggetto dichiarante e ciò significa che i contribuenti dichiarano la solidarietà tributaria, cosa che può avere risvolti negativi nel caso in cui uno dei due soggetti abbia dei conti in sospeso con il Fisco, gli sia debitore di interessi o sia soggetto a sanzioni.

Sono situazioni però che, laddove presenti, variano a dipendenza del nucleo famigliare e sulle quali ogni contribuente deve riflettere prima di scegliere il Modello 730 congiunto.

Come compilare il Modello 730 congiunto

La scelta della dichiarazione dei redditi congiunta va indicata nel frontespizio del Modello 730 nel quale un soggetto fiscale dovrà barrare le caselle Dichiarante e Dichiarazione congiunta, il secondo soggetto dovrà invece limitarsi a barrare la voce Dichiarazione congiunta. Ognuno dei due contribuenti deve compilare la propria dichiarazione dei redditi che poi dovranno essere unite al momento della trasmissione.

La procedura telematica prevede un’apposita voce che chiede al soggetto fiscale se sta inviando una dichiarazione congiunta e, se del caso, se lo sta facendo in qualità di dichiarante oppure come coniuge.

I documenti e le informazioni necessarie per compilare il Modello 730 congiunto sono:

dati anagrafici e codice fiscale di tutti i membri della famiglia

informazioni relative al reddito da lavoro dipendente o da trattamento pensionistico di tutti i membri del nucleo famigliare

documenti che attestino le spese deducibili o detraibili

documenti che attestino l’eventuale possesso di immobili

Per ottenere i rimborsi fiscali, nella dichiarazione dei redditi congiunta va indicato anche il sostituto di imposta (tipicamente il datore di lavoro) che dovrà erogarli.

In caso di errore nella compilazione, si può presentare una correzione entro l’ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione, ovvero il 30 settembre 2023.