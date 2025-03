Multe, tributi e atti ufficiali arrivano sull'app IO: come funziona il servizio SEND

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto (sempre di più) nel proprio smartphone, e tutto (sempre di più) digitale. La Pubblica Amministrazione italiana compie un altro passo avanti con l'introduzione di SEND, ovvero il Servizio Notifiche Digitali all'interno dell'app IO. Un cambiamento epocale nella gestione delle comunicazioni ufficiali tra enti pubblici e cittadini che offre una soluzione digitale alle tradizionali notifiche cartacee.​ Vediamo in concreto di cosa si tratta.

Cos'è il servizio SEND

SEND è una piattaforma che permette ai cittadini di ricevere, consultare e gestire comunicazioni a valore legale inviate dagli enti pubblici. Queste comunicazioni possono includere esiti di pratiche amministrative, rimborsi, multe o avvisi di accertamento tributario, tutte accessibili in formato digitale direttamente dall'app IO. L'obiettivo principale del servizio è semplificare e velocizzare la ricezione di documenti legali, riducendo la dipendenza dalle tradizionali raccomandate cartacee, spesso più costose e lente. L'accesso al servizio avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), garantendo sicurezza e autenticità nell'identificazione dell'utente.​

Vantaggi del servizio

L'adozione di SEND comporta numerosi benefici per i cittadini. Innanzitutto si tratta di un miglioramento in efficienza, visto che le notifiche digitali vengono ricevute in tempo reale, particolare che presenta anche un aspetto economico. In tema di sostenibilità c’è inoltre una diminuzione dell'uso della carta contribuisce alla tutela dell'ambiente, con la comodità che tutte le comunicazioni ufficiali sono raccolte in un unico spazio digitale, facilitando la gestione e l'archiviazione.​

Infine c’è l’integrazione con pagoPA, il che vuol dire che eventuali riscossioni relative alle notifiche ricevute possono essere effettuati direttamente tramite l'app IO, grazie all'integrazione con il sistema di pagamento della pubblica amministrazione.​

Come attivare SEND nell'app IO

Per usufruire del servizio SEND, è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

Aggiornamento dell'app Assicurarsi di avere l'ultima versione dell'app IO installata sul proprio dispositivo.​ Accesso Utilizzare le credenziali SPID o CIE per accedere all'app.​ Attivazione del servizio Nella sezione "Servizi" dell'app, selezionare "SEND – Notifiche digitali" e procedere con l'attivazione.​ Configurazione dei recapiti È possibile indicare o aggiornare i propri recapiti digitali, come l'indirizzo PEC, l'email o il numero di cellulare, per ricevere le notifiche in modo ancora più tempestivo

Gestione e valore delle notifiche

Una volta attivato SEND, le notifiche verranno inviate prioritariamente ai recapiti digitali forniti. Se il cittadino non dispone di un indirizzo PEC o non accede alla notifica tramite i canali digitali entro 5 giorni dalla ricezione, l'amministrazione procederà con l'invio di una raccomandata cartacea. Dopo aver consultato il documento sulla piattaforma, l'utente riceverà un avviso di avvenuta ricezione con un link per accedere ai dettagli della notifica e, se necessario, effettuare pagamenti.​

Le notifiche inviate tramite SEND hanno lo stesso valore legale delle tradizionali raccomandate cartacee.

Ma soprattutto che un definitivo aspetto che riguarda la privacy: l'accesso tramite SPID o CIE garantisce l'identificazione sicura dell'utente, assicurando che le comunicazioni siano ricevute esclusivamente dal destinatario legittimoL’importante, ovviamente, è che teniate per voi i dati di accesso allo samrtphone e all’app IO.