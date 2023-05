Mutui più che raddoppiati, occhio agli aumenti sulle rate variabili

Interessi raddoppiati per i mutui a tasso fisso e un + 60% per quelli a tasso variabile: questo il dato principale fornito dalla Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) nel suo "Dossier mutui e credito al consumo", dove vengono analizzati gli effetti del recente aumento dei tassi di interesse sui prestiti alle famiglie imposto dalla Bce (tasso base + 3,75%). Nel nostro Paese si parla attualmente di 6,8 milioni di nuclei familiari indebitati (il 25% del totale), 3 milioni e mezzo delle quali hanno da affrontare il pagamento di un mutuo per l'acquisto di una casa.

I numeri

Nei nuovi mutui a tasso fisso le rate sono destinate a raddoppiare, spiega Fabi, in quelli a tasso variabile sono attesi rincari compresi tra 50% e 60%.

Le rate relative ai "vecchi" mutui a tasso fisso, vale a dire quelli erogati fino alla fine del 2021 – inizi del 2022, non subiranno variazioni, restando stabili fino alla conclusione del piano di rimborso. Diverso il discorso per quanto concerne le rate dei "vecchi" mutui a tasso variabile, che registrano aumenti medi del 65%: ciò significa che il mutuatario che versava una rata mensile da 500 euro oggi può arrivare a pagare fino a 825 euro (+ 325 euro). Non è escluso che, a causa dell'ultimo rialzo da parte della Bce, la percentuale di aumento possa salire ancora.

I mutui a tasso fisso "nuovi" sono passati invece da un interesse medio dell'1,8% fin oltre il 5%: a seconda delle offerte effettuate dagli istituti di credito, le rate mensili possono risultare addirittura più che raddoppiate. I "nuovi" mutui a tasso variabile potrebbero raggiungere presto il 6%, partendo dallo 0,6% di fine 2021: ciò significa che per un prestito da 150mila euro della durata di 20 anni la rata mensile arriverà fino a 1.090 euro, 325 in più (pari al +63,9%) rispetto a quella che si sarebbe ottenuta solo un anno fa, cioè 665 euro.

Simulazioni

Ipotizzando l'acquisto di una prima casa da 200mila euro con mutuo a tasso fisso del 5,3% e durata di 25 anni si parla di una rata mensile da 1.218 euro. Per la compravendita di un immobile da 100mila euro con mutuo a tasso fisso del 5,1% e della durata di 25 anni, invece, la rata raggiungerebbe i 597 euro.

Altri finanziamenti

E per quanto concerne il finanziamento di altri beni? Se fino alla conclusione del 2021 il tasso di interesse medio era all'8,1%, alla luce dell'ultimo ritocco verso l'alto della Bce si potrebbe arrivare al 12,8%. Comprare ad esempio un'auto da 25mila euro a rate con finanziamento decennale significherebbe pagare non più 37.426 euro ma 45.704 euro, con un aumento di ben 8.279 euro (+ 22,1%) rispetto al 2021. Per acquistare una lavatrice da 750 euro a rate con finanziamento da 5 anni, invece, si passerebbe da 942 euro fino a 1.061, con un incremento di ben 119 euro (+ 25,3%) rispetto al 2021.

Il commento