Mutuo o risparmio? Quando acquistare casa senza finanziamento è la scelta vincente

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando si parla di comprare una casa, il pensiero comune va subito al mutuo, come se fosse l'unica strada percorribile. Ma è davvero così indispensabile? La verità è che, contrariamente a quanto si creda, non tutti hanno bisogno di un finanziamento per realizzare questo sogno. Nel 2024, infatti, solo 415 acquisti su mille sono stati fatti tramite mutuo, indicando che una buona parte degli acquirenti riesce a farcela con risparmi personali o altre soluzioni. E se si guarda esclusivamente agli acquisti delle prime case, la situazione è ancora più interessante: circa il 30% di chi compra casa lo fa senza ricorrere a un mutuo. Questo fa sorgere una domanda importante: è davvero obbligatorio ricorrere a un finanziamento per acquistare un immobile, o ci sono altre strade che, in alcuni casi, possono rivelarsi più convenienti?

Cosa conviene

Nonostante l'attuale decremento dei tassi d'interesse, in determinate circostanze potrebbe risultare più conveniente finanziare l'acquisto di un bene in modo parziale o totale senza ricorrere al mutuo. In questo caso, si potrebbe preservare una maggiore liquidità da destinare a investimenti che potenzialmente rendono più del costo del finanziamento. Ad esempio, se si desidera acquistare una casa del valore di 200.000 euro, finanziandola per metà tramite mutuo al 50% con un tasso del 3,2%, si potrebbe impiegare la parte restante in investimenti finanziari che garantiscono un rendimento maggiore rispetto al tasso del mutuo, rendendo l’acquisto più vantaggioso.

Un esempio pratico

Un esempio pratico, come riportato dal Corriere della Sera, riguarda l'investimento in un Btp Green, che offre un rendimento annuo dell'1,5%. Acquistando titoli per un valore di 100.000 euro, al prezzo di 63 euro per ogni 100 di valore nominale, si otterrebbero circa 51.388 euro di guadagno alla scadenza, un importo che supera i costi complessivi legati al mutuo.

L'investimento in titoli di stato

Alcuni studi sulle città italiane confermano come l’investimento in titoli di stato possa risultare vantaggioso rispetto all’accensione di un mutuo. A Milano, per esempio, acquistando una casa in Porta Genova per 796.000 euro con mutuo, si spenderebbero 545.000 euro in totale, mentre investendo in Btp il guadagno potrebbe arrivare a 174.000 euro in venti anni. Questa scelta non è per tutti.

Chi decide di finanziare l’acquisto senza ricorrere al mutuo deve essere in grado di gestire correttamente le proprie risorse finanziarie, poiché i guadagni derivanti dai titoli potrebbero non coprire integralmente i costi mensili. Tuttavia, c'è sempre la possibilità di vendere i titoli in caso di difficoltà finanziarie, chiudendo anticipatamente il mutuo senza ulteriori spese.