A Natale arrivano gli arretrati per i prof: a quanto ammontano gli assegni extra

Professori e personale scolastico avranno il tanto atteso aumento: dopo aver firmato l'accordo, l'esecutivo tenterà di arrivare il prima possibile a conseguire l'obiettivo di saldare tutti gli arretrati entro fine anno tramite l'emissione di un cedolino straordinario.

Cosa prevede l'accordo

La firma che ha sancito l'accordo è arrivata nella serata di ieri dopo un confronto tral'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e i sindacati di settore. Viene messo, quindi, nero su bianco il provvedimento che prevede l'incremento medio lordo di 98 euro al mese per i dipendenti dell'intero comparto, applicato su 13 mensilità.

Per quanto concerne, nello specifico, il personale docente, si parla di un incremento medio lordo di 101 euro (+ 4,2% rispetto alla retribuzione attuale). Un provvedimento che avrà un valore retroattivo, dato che saranno riconosciuti anche tutti gli arretrati maturati a partire da gennaio 2019 fino a dicembre 2022. Arretrati che per il personale impiegato nel mondo della scuola avranno un valore complessivo medio di 2.363 euro, mentre per gli insegnanti questi saranno quantificabili mediamente in 2.450 euro.

L'opinione di Aran

"Con la firma, la parte economica del nuovo contratto collettivo di lavoro entra immediatamente in vigore, così aumenti e arretrati potranno essere erogati entro fine anno" , ha spiegato il presidente di Aran Antonio Naddeo. Un lavoro che, tuttavia, non si è ancora concluso e progeguirà anche il prossimo anno. "Si conclude il lungo lavoro con i sindacati sugli aspetti economici, ma prosegue, senza soluzione di continuità, la trattativa all'Aran sulla parte normativa che contiene importanti innovazioni per i settori interessati" , ha precisato Naddeo. L'obiettivo è quello di trovare un accordo in via definitiva entro gennaio 2023.

Il commento del ministro