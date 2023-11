Natale, stangata sui voli: "Meno caro passare per l'Albania"

Manca ancora più di un mese alle festività natalizie, eppure è possibile già da ora rendersi conto dei pesanti rincari che graveranno sul prezzo dei voli. La stangata sulle tariffe aeree ha messo in allarme il Codacons, che ha presentato un nuovo esposto all'Antitrust.

La stangata

Per raggiungere in aereo Catania con un volo di sola andata venerdì 22 dicembre, ad esempio, si devono spendere già da oggi 206 euro in caso di partenza da Milano, 231 euro con partenza da Bologna, 239 euro con partenza da Torino e 242 euro con partenza da Firenze. La situazione peggiora ulteriormente se si decide di partire sabato 23 dicembre: il costo raggiunge 273 euro a biglietto da Torino e 286 euro da Firenze.

Per volare verso Palermo imbarcandosi sabato 23 dicembre, sempre per un biglietto di sola andata, il costo minimo è di 143 euro partendo da Roma, di 220 euro da Milano, 269 euro da Torino e 314 euro da Bologna.

Stessa situazione per quanto riguarda Cagliari: per raggiungere in volo l'aeroporto di Elmas venerdì 22 dicembre bisogna sborsare 211 euro in caso di partenza da Torino, 194 euro con partenza da Venezia e 177 euro con partenza da Bologna.

I numeri sono stati diffusi dal Codacons, che inizia già da ora a lanciare l'allarme per il caro-voli di Natale. "Le tariffe dei biglietti aerei per le isole registrano già evidenti picchi in vista delle festività natalizie a danno di lavoratori e studenti che tornano a casa durante le feste, e ci chiediamo che fine abbiano fatto le misure del Governo contro il caro-voli introdotte col Decreto Asset" , lamenta l'associazione consumatori, che ha presentato un nuovo esposto all'Antitrust.

Meglio passare dall'estero

L'aspetto più paradossale della questione è che per un viaggiatore intenzionato a fare ritorno a casa per le festività natalizie possa essere più conveniente fare scalo all'estero. Scegliendo di fare tappa a Tirana, il prezzo di un volo da Milano a Catania può scendere fino a 50 euro, ma si tratterebbe di una soluzione discretamente pesante, specie per quanto concerne le tempistiche. Rispetto al tempo di viaggio previsto senza scalo, un'ora e 43 minuti sia all'andata che al ritorno, si salirebbe infatti fino a 5 ore e 50 minuti per l'andata e addirittura 27 ore e 25 minuti per il ritorno (in entrambi i casi con scalo e attesa inAlbania).

Anche lo scalo a Parigi può risultare più conveniente nel caso in cui ci si voglia spostare da Bologna a Catania tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Si parla di un risparmio di quasi 200 euro, dato che, bagaglio escluso, fare tappa nella capitale francese costa 137 euro, mentre il volo diretto pesa ben 319 euro.