"Non è omologato" e il tribunale annulla le multe dell’autovelox killer

La strada è splendida e si affaccia sulle coste del Lago di Garda, un magnifico colpo d'occhio per residenti e turisti grazie a un panorama mozzafiato come quello di Pai, frazione di Torri del Benaco, piccolo Comune in provincia di Verona. Il problema, però, è che nella stessa strada è installato un autovelox non a norma che negli ultimi mesi ha distribuito sanzioni a raffica conteggiate nell'ordine di 14mila (una media di 200 multe al giorno) dai costi salatissimi e cifre arrivate anche a 1.500-2mila euro.

Il responso dei giudici

L'ottima notizia per automobilisti e motociclisti sarà l'annullamento delle stesse come disposto dai giudici che si occupano del caso. " Manca la prova dell’omologazione. I verbali vanno annullati, non essendovi prova dell’omologazione, ma soltanto dell’approvazione", afferma il giudice Valeria Licata come riportato dal Corriere del Veneto. Dello stesso avviso è anche il collega Franco Guidoni che al quotidiano ha spiegato che l’annullamento dei verbali va fatto " in quanto difetta la prova della 'omologazione' dell'apparecchiatura in base alla quale sono state rilevate le contestate infrazioni" .

Gli esposti sull'autovelox

Addio, quindi, a multe record in una strada, la Gardesana, dove ne venivano erogate mediamente addirittura 200 al giorno per il superamento dei 50 Km/h come limite massimo di velocità. Trovano giustizia, finalmente, le richieste di associazioni e privati cittadini rivolte al Giudice di Pace di Verona che ha lavorato su tre esposti. Esulta l'associazione Altvelox che su Facebook sottolinea la vittoria di fronte ai giudici sull'autovelox " killer di Pai perche non ha la prevista omologazione. Multa annullata e punti patente restituiti al cittadino assistito da Altvelox" , secondo cui "risulta chiaro che oramai i Giudici di Pace si sono uniformati alle nostre istanze accogliendole tutte in serie. Al momento il motivo principale di accoglimento dei ricorsi risulta essere l’assenza del decreto di omologazione e di approvazione, ma ricordiamo che le carenze di legge di quell’autovelox sono almeno dieci" .

Cosa cambia con le nuove regole

Per evitare che l'Italia possa ancora macchiarsi di situazioni del genere, il governo ha lavorato sulle nuove regole che riguardano anche i piccoli Comuni e le strade dove i limiti di velocità saranno inferiori ai 50 Km/h come nel caso della strada di Pai, a Torri del Benaco. E lo spiega la stessa associazione sottolineando che gli autovelox fissi possono essere installati soltanto sui tratti ad alta incidentalità " e nella località Pai o sue immediate vicinanze, non esiste un numero di elevata incidentalità ma solo dei sinistri “fisiologici” lontano dal velox" .