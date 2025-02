Matrimonio in arrivo? Ecco tutti i bonus per sostenere i costi delle nozze

Ascolta ora 00:00 00:00

Nozze in arrivo? Il bonus è dietro l'angolo. Esistono, infatti, diverse agevolazioni indirette che possono essere sfruttate durante i preparativi degli sposi. In passato, nel 2022, si era ipotizzato un bonus di 4mila euro per chi celebrava il matrimonio in chiesa, ma questa proposta fu accantonata dopo le polemiche sollevate. Nonostante ciò, ci sono ancora diverse opportunità economiche che possono supportare le coppie che stanno per fare il grande passo. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Congedo matrimoniale straordinario dell'Inps

Una delle misure più rilevanti per il 2025 è il congedo matrimoniale straordinario offerto dall’Inps. Questo congedo non riguarda tutte le coppie, ma è destinato a determinate categorie di lavoratori, inclusi quelli disoccupati al momento del matrimonio, che non possono usufruire del congedo matrimoniale retribuito. In questo caso, il congedo prevede 7 giorni di riposo retribuiti, ma solo se vengono soddisfatti specifici requisiti, come il fatto di essere operaio, apprendista, lavoratore a domicilio o marittimo non occupato in azienda. Inoltre, è necessario che il richiedente sia disoccupato da almeno 15 giorni dei 90 precedenti al matrimonio e che presenti la domanda all’Inps entro un anno dalla data delle nozze.

Agevolazioni legate alla casa e ai mobili

Le coppie possono usufruire di alcune agevolazioni legate all’acquisto e alla ristrutturazione della casa. Il bonus casa prevede una detrazione fiscale del 50% sulle spese di ristrutturazione della prima casa, con un limite di 96mila euro, e del 36% sulle spese per la ristrutturazione della seconda casa. Inoltre, esiste il bonus mobili, che consente una detrazione Irpef del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con un importo massimo di 5mila euro. Questi incentivi possono essere particolarmente utili per le coppie che stanno allestendo la loro nuova casa.

Bonus prima casa per i giovani sotto i 36 anni

Un'altra misura utile è il bonus prima casa under 36, che offre la possibilità di ottenere una garanzia statale per l’accesso a un mutuo per l’acquisto della prima casa. Questo bonus è destinato ai giovani sotto i 36 anni e può essere un valido supporto per le coppie che desiderano comprare la loro prima abitazione dopo il matrimonio.

Iniziative a livello regionale: vantaggi locali

Infine, è sempre consigliabile verificare se nella propria Regione sono attive iniziative simili a quelle promosse nel Lazio, dove recentemente è stato attivo il programma Nel Lazio con amore, che offriva 2.

000 euro alle coppie che acquistavano prodotti e servizi da aziende locali per il loro matrimonio. Le Regioni possono offrire programmi simili, quindi è utile informarsi su eventuali agevolazioni locali che potrebbero facilitare i preparativi.