Nuovo Redditometro, controllo solo ai maxi evasori: ecco come funziona

Il Redditometro cambia veste. È stato pubblicato il decreto che alleggerisce lo strumento di accertamento sintetico del reddito il quale consente al fisco italiano una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo. In questo frangente spunta una novità: i controlli verranno effettuati solo oltre i 69 mila euro di redditi evasi. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Cosa cambia

Complessivamente potremmo affermare che il meccanismo del Redditometro resta il medesimo, viene però introdotto un punto specifico. Fino ad oggi "la determinazione sintetica del reddito complessivo" veniva contemplata "a condizione che il reddito complessivo accertabile" fosse superiore "di almeno un quinto quello dichiarato". In sostanza gli accertamenti venivano messi in atto nel momento in cui l’ipotesi di evasione superava il 20% dei reddito.

Il decreto aggiunge un ulteriore criterio, quello del reddito complessivo accertabile, ovvero la cifra che viene stimata secondo il tenore di vita del contribuente.

La somma in questione deve eccedere "dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo”. Attualmente, l'importo dell'assegno sociale è di 6.947 euro. Per il 2024, la soglia oltre la quale vengono avviati i controlli è fissata a 69.700 euro.