Pagamenti in euro in dieci secondi. Arriva la novità dall’Ue

Pagare in dieci secondi diventa realtà. Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha adottato oggi, 7 febbraio 2024, in via definita il testo che include le nuove regole dell’area unica dei pagamenti in euro. L’obiettivo è quello di garantire che i versamenti con la moneta europea arrivino istantaneamente sui conti bancari dei clienti e delle imprese all’interno dell’eurozona senza l’addebito di costi oppure di oneri extra. Il testo include le novità della Sepa-Single euro payments area, ovvero l’area unica dei pagamenti in euro. Ecco cosa cambia.

Il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento Ue vuole diminuire le tempistiche delle Piccole e medie imprese per la ricezione di denaro proveniente dai bonifici bancari. Inoltre si punta a implementare la sicurezza dei trasferimenti monetari. I prestatori di servizi di pagamento, detti anche Psp-Payment service provider, assieme alle banche dovranno garantire che i bonifici vengano processati in brevissimo tempo.

Le tempistiche

In merito alle tempistiche un bonifico istantaneo dovrà essere processato entro dieci secondi, questo arco di tempo viene calcolato indipendentemente dal giorno e dall’ora. Il denaro e la conferma di pagamento dovranno quindi essere immediati. Per quanto riguarda gli stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta dovranno comunque rispettare le norme per i conti bancari per i quali è prevista l’opzione di svolgere l’operazione in euro.

Gli oneri

In merito agli oneri che vengono applicati da un Psp-Payment service provider alle operazioni di bonifico istantaneo in euro questi non devono essere superiori rispetto a quelli che vengono apposti alle operazioni di trasferimento di credito definite “non istantanee” nella moneta europea. Dovranno essere predisposte da parte dei Psp le specifiche misure di individuazione e prevenzione delle frodi solide e aggiornate. Per questi servizi non dovranno essere richiesti oneri aggiuntivi. Inoltre dovrà essere fornito un sistema di verifica dell’identità del destinatario per permettere ai clienti di definire un importo massimo per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro. Nel caso in cui vi sia un inadempimento sugli obblighi di sicurezza il Psp dovrà risarcire i possibili danni finanziari che il cliente ha subito.

L’obbligo di verifica

Il Psp che assicura i bonifici istantanei deve verificare se i propri clienti sono soggetti a sanzioni oppure ad altre misure restrittive che abbiano a che fare con il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Le norme in questione entreranno in vigore nei venti giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Ue. Infine gli Stati membri avranno dodici mesi per applicare il regolamento.