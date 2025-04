Pagamenti, pratiche e punti della patente, ecco cosa si potrà fare dall'app IO

Ascolta ora 00:00 00:00

L'app IO amplia ulteriormente le proprie possibilità, grazie all'integrazione di una nuova funzionalità che consente ai cittadini di accedere a una serie di pratiche e informazioni messe a disposizione dalla Mororizzazione Civile: saranno complessivamente quattro i servizi di cui gli automobilisti italiani potranno beneficiare tramite l'applicazione sviluppata da PagoPa.

Per poter sfruttare le nuove opzioni, l'utente deve semplicemente effettuare il login e quindi accedere alla sezione "Sevizi", dove si trova un'area in evidenza dedicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: una volta cliccato su di essa si apre un menu nel quale vengono elencati i quattro servizi della Motorizzazione Civile un tempo accessibili esclusivamente attraverso il Portale dell'automobilista. Si tratta, per la precisione delle seguenti funzionalità:

"I miei pagamenti" : è possibile da qui pagare le pratiche della Motorizzazione Civile, consultare i dettagli dei versamenti, scaricare le ricevute di pagamento e ricevere comunicazioni inerenti;

: è possibile da qui pagare le pratiche della Motorizzazione Civile, consultare i dettagli dei versamenti, scaricare le ricevute di pagamento e ricevere comunicazioni inerenti; "I miei veicoli" : da questa sezione si possono consultare la lista e i dati dei mezzi intestati, verificare lo stato della copertura assicurativa Rc auto e della revisione e ricevere altre comunicazioni;

: da questa sezione si possono consultare la lista e i dati dei mezzi intestati, verificare lo stato della copertura assicurativa Rc auto e della revisione e ricevere altre comunicazioni; "Le mie patenti" : l'automobilista ha facoltà di verificare il saldo dei punti della propria patente, i dettagli dei verbali a causa dei quali sono stati eventualmente decurtati dei punti, lo storico dei punti e la data di scadenza del titolo di guida, nonché di ricevere specifiche comunicazioni;

: l'automobilista ha facoltà di verificare il saldo dei punti della propria patente, i dettagli dei verbali a causa dei quali sono stati eventualmente decurtati dei punti, lo storico dei punti e la data di scadenza del titolo di guida, nonché di ricevere specifiche comunicazioni; "Le mie pratiche": da quest'area, infine, è possibile tenere traccia dello stato e dei dettagli delle pratiche aperte con la Motorizzazione Civile e ricevere comunicazioni inerenti.

Cliccando sul tasto "Vai al servizio" viene chiesto all'utente di fornire il proprio consenso all'utilizzo del codice fiscale, dopo di che si apre la relativa pagina del Portale dell'automobilista: avendo già effettuato il login sull'app IO non

verrà chiesta una seconda autenticazione.

Per il momento i quattro servizi della Motorizzazione Civile sono a disposizione di utenti con smartphone dotati di Android, ma a breve anche i dispositivi iOS potranno accedervi.